Comment Windows Server 2022 améliore la sécurité réseau

Windows Server 2022 est pourvu de cinq nouvelles fonctions réseau qui visent à contrecarrer les cyberattaques. Elles limitent en l’occurrence l’exposition du SI à un large éventail d’attaques.

L’une des plus grandes améliorations de sécurité que Microsoft a ajoutées à Windows Server 2022 est la prise en charge native du protocole de chiffrement du trafic réseau TLS 1.3 (Transport Layer Security). Publiée en 2018, cette dernière version 1.3 corrige l es vulnérabilités trouvées dans TLS 1.2 et offre de meilleures performances, notamment lors du processus handshake qui initialise une communication.

Microsoft recommande par ailleurs aux administrateurs de configurer le service Web de Windows de telle sorte qu’il annonce aux clients la disponibilité du protocole HTTP/3. Les clients qui se connectent avec un ancien protocole seront alors informés de la prise en charge de HTTP/3 et passeront à un protocole plus sûr. Pour activer l’annonce HTTP/3, ajoutez la clé de registre suivante :

HTTP/3 est encore en cours de développement, mais il est déjà utilisé par Google et Facebook. HTTP/3 utilise le protocole de transport QUIC basé sur le protocole UDP. Outre de meilleures performances, HTTP/3 utilise le chiffrement par défaut pour maintenir une connexion sécurisée.

La dernière mise à jour majeure de HTTP , en 2016, a permis de résoudre les problèmes de sécurité et de performances . C’est cette troisième révision du protocole, dite HTTP/3, qui a été mise en œuvre dans Windows Server 2022.

Attention toutefois. Bien qu’il apporte des avantages en termes de sécurité, Secure DNS peut également rendre plus difficile la détection d’activités malveillantes depuis le réseau, car il masque les requêtes DNS générées par ces attaques.

Chiffrement SMB AES-256

Le chiffrement SMB permet de chiffrer le trafic d’un NAS sur le réseau. SMB est le protocole que les appareils Windows utilisent pour accéder aux partages de fichiers. SMB est aussi couramment utilisé sur les baies de stockage.

Microsoft avait ajouté le chiffrement SMB à Windows Server 2012. Il l’améliore dans Windows Server 2022 en ajoutant la prise en charge des chiffrements AES-256-GCM et AES-256-CCM.

Les administrateurs activent le chiffrement SMB à partir du Centre d’administration Windows en se connectant au serveur hébergeant un partage SMB, en cliquant sur Fichiers et Partage de fichiers, puis sur l’onglet Partages de fichiers. De là, sélectionnez le partage à chiffrer et cochez Activer le chiffrement SMB.

La même procédure, mais à partir de PowerShell est la suivante :

Set-SmbShare –Name <sharename> -EncryptData $true

Attention, il y a une nuance entre Activer et Exiger le chiffrement SMB. L’activation signifie que les clients qui se connectent à un partage SMB utiliseront le chiffrement si possible, tandis que la demande de chiffrement SMB rejettera toute connexion non chiffrée.

Windows Server 2022 et Windows 11 sont actuellement les seuls systèmes d’exploitation Windows qui prennent en charge le chiffrement AES-256. Les clients Windows plus anciens qui se connectent à un partage SMB hébergé sur un hôte Windows Server 2022 reviendront à une norme plus ancienne, typiquement AES-128.

Windows Server 2022 prend également en charge le chiffrement SMB pour le trafic est-ouest, c’est-à-dire le trafic SMB qui circule entre un volume partagé principal et les nœuds d’un cluster qui lui servent d’unités redondantes (dans les configurations avec répartition automatique de la charge). Si le cluster utilise Storage Spaces Direct, cette option permet le chiffrement des communications au sein du cluster pour une meilleure sécurité globale.

La façon la plus simple de forcer un nœud de cluster à chiffrer tout le trafic SMB est de saisir la commande suivante dans PowerShell :

Set-SMBServerConfiguration -EncryptData $True -Force

Vérifiez que l’opération a réussi en contrôlant la valeur EncryptData après avoir exécuté la commande Get-SMBServerConfiguration.