Postes de travail : avant de passer au DaaS, pensez au PCaaS

Lorsque les entreprises décident de passer le coût de leurs terminaux en Opex, de sortir du cycle de rafraîchissement des appareils, d'optimiser la gestion et de passer à une tarification basée sur la consommation, elles se tournent vers une forme ou une autre de virtualisation des postes de travail.

Aujourd'hui, il s'agit souvent de Desktop-as-a-service (DaaS), ou PC Windows virtuel utilisable en ligne, que ce soit en cloud public, ou sur un cloud privé. Mais il existe d’autres options. Notamment le PC-as-a-service (PCaaS), ou PC physique facturé à l’usage.

Selon l'étude End-user Computing Trends menée par ESG en 2022, le PCaaS est une solution globale comprenant le matériel sur site, les services de cycle de vie et l'assistance, ainsi qu'un modèle de paiement aligné sur la tarification par utilisateur et par mois. Dans cette étude, 98 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il s'agissait d'une solution stratégique pour elles. Comment expliquait un pourcentage aussi fort ? Et avec un tel niveau d'intérêt, pourquoi n'en parlons-nous pas tout le temps ?

Le PCaaS, une offre injustement méconnue L'une des raisons pour lesquelles on ne parle pas souvent du PCaaS est qu'à première vue, le PCaaS ressemble au leasing de PC, qui a été la première façon pour les entreprises de transférer leurs coûts de terminaux du Capex à l'Opex. Mais les similitudes s'arrêtent là, car la location de PC n'était qu'une méthode d'approvisionnement alternative. Il incombait toujours au service informatique d'imager, de déployer et de gérer les appareils. Le PCaaS se distingue du leasing, car il ajoute des services de gestion et de cycle de vie, ainsi que la tarification par abonnement basée sur la demande, le tout à un prix mensuel par appareil et à des conditions variables. Une autre raison qui pourrait expliquer pourquoi on parle peu du PCaaS est que, si tous les principaux fournisseurs proposent cette offre, seul Dell utilise cette dénomination. HP et Lenovo utilisent le terme Device-as-a-service, ou DaaS, qui se confond facilement avec Desktop-as-a-Service et même avec Data-as-a-Service. Le fait que le Device-as-a-Service et le Desktop-as-a-Service soient similaires en termes de concept et de signification, ou que les équipes chargées des achats soient généralement les mêmes, achève de semer la confusion. Il est tout à fait possible qu'une entreprise utilise à la fois du Desktop-as-a-Service et du Device-as-a-Service - et peut-être même du Data-as-a-Service ! Gageons que les fournisseurs standardiseront le terme PCaaS, parce qu'il deviendrait beaucoup plus simple de raconter l'histoire de ses cas d’usage sans nécessairement embrouiller le public.