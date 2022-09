Comment former une équipe FinOps

Les principes FinOps intéressent de plus en plus les entreprises. Les coûts élevés du cloud, les crises successives et l’augmentation des prix de l’énergie jouent en faveur de la mise d’une politique de gestion spécifique au cloud.

Le premier des six principes de l’approche FinOps insiste sur le fait que « les équipes ont besoin de collaborer » pour optimiser les dépenses. Or, si tous les product owners doivent être responsables de leur consommation de ressources IT, une seule équipe veille à la bonne application de l’approche FinOps. La centralisation est l’un des autres principes clés de ce modèle.

En effet, des développeurs, des opérateurs ou des architectes cloud peuvent, de manière isolée, prendre en compte cette gestion fine de la consommation des ressources cloud, mais les efforts disparates ne permettent pas d’obtenir des résultats probants à l’échelle d’une entreprise.

Toutefois, la fondation FinOps – qui rassemble les bonnes pratiques autour de cette approche – ne préconise pas un seul modèle organisationnel à absolument mettre en place.

Un rôle important, mais intérimaire : le « chauffeur »

Pourquoi ? Tout simplement, parce que les contributeurs de la fondation FinOps prennent en compte la maturité des organisations et des entreprises dans l’adoption de ces pratiques de gestion et d’optimisation des coûts IT.

Clairement, mettre en place une telle culture ne se fait pas en un jour. La fondation présente un exemple de feuille de route pour démarrer la mise en place de l’approche FinOps à l’échelle d’une entreprise.

Cette feuille de route se déroule en cinq étapes : la planification, la socialisation, la préparation, le lancement des pratiques FinOps et enfin leur mise en pratique concrète.

Pour entamer ce voyage, il faut, selon la fondation, un « chauffeur ». Le chauffeur peut être une personne ou une équipe. C’est l’entité à l’origine de l’adoption de l’approche FinOps dans l’entreprise, idéalement le DSI, le CTO, voire le PDG. Cet initiateur se doit de se renseigner sur les points qui empêchent la bonne mesure des coûts IT, leur visibilité ou tout autre défaut qui pourrait limiter la prise d’initiative pour ajuster les budgets.

Le chauffeur doit s’entourer de gens « cultivés », tout du moins au fait des manières de gérer et d’optimiser les coûts, et de sponsors, idéalement des cadres IT ou financiers et des responsables d’équipe. Le chauffeur doit aussi et surtout chercher et consulter les équipes et les groupes concernés par des dysfonctionnements ou des frustrations.

D’expérience, les entreprises ayant passé le pas de l’approche FinOps remarquent qu’il est beaucoup plus simple d’embrasser cette voie, quand les parties prenantes se sentent réellement concernées par les problématiques de coûts, d’accès aux ressources IT, de gestion de licences, de gestion sièges dans un logiciel SaaS, d’optimisation de la consommation cloud, des problèmes techniques, etc.

Une fois cette première phase terminée, le Driver planifie la présentation de la stratégie. Il commence par établir un état de l’art en comparant la tendance générale en matière de dépenses IT et les éléments spécifiques à l’entreprise, dont sa culture, ses difficultés et son modèle organisationnel.

Il convient également d’identifier les outils, existants ou non, qui pourront assurer le suivi, tout comme les indicateurs clés permettant de réaliser des benchmarks, de suivre les sources de dépenses, mais aussi d’évaluer les performances et les engagements des premières équipes impliquées.