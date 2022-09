Comment l’analytique appliquée aux RH peut améliorer la rétention des employés

La rétention des employés est un défi majeur pour les entreprises. Pour le relever, les RH peuvent utiliser l’analytique et les données de différentes manières ; par exemple pour identifier les départements où le taux de turnover est supérieur à la normale et comprendre pourquoi afin de l’améliorer.

Voici 5 façons dont l’analytique peut aider.

L’analytique peut aider les responsables à mieux comprendre les raisons d’un taux de rotation élevé. Par exemple, les RH peuvent examiner finement les raisons invoquées par les employés qui quittent l’entreprise (et constater que la raison la plus souvent citée est le faible salaire).

Les responsables RH peuvent alors investiguer plus en détail ces raisons et mettre en place des stratégies pour résoudre ces problèmes.

5. Trouver les futurs hauts potentiels de l’entreprise

L’analyse des données sur les performances des employés, les évaluations des managers et d’autres indicateurs peut aider les RH à identifier et gérer les talents les plus compétents de l’organisation. Il est ensuite possible de travailler avec leurs managers pour développer les aptitudes de ces « hauts potentiels » et les préparer à de futurs postes avec des plans de formation adaptés.

Communiquer et dire à ces employés l’importance que leur accorde l’entreprise peut les dissuader de quitter l’organisation.