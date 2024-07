Plantage des SSD : les causes et les remèdes

Comparés aux disques durs, les disques SSD sont remarquablement fiables. D’autant plus depuis l’arrivée de technologies qui limitent l’usure de leurs cellules pour augmenter leur durée de vie. Cependant, aucune technologie de stockage n'est parfaite : même les disques SSD les plus récents sont susceptibles de subir des pannes.

Pire : plus le disque SSD est utilisé, moins il est fiable. Savoir repérer les signes précurseurs d'une défaillance du disque SSD et comprendre comment dépanner un SSD qui fonctionne mal peut faire la différence entre une perte de données permanente et une récupération sans problème.

La bonne nouvelle est que la récupération des données est généralement possible pour la plupart des pannes de disques SSD si les utilisateurs agissent rapidement et de manière appropriée. La clé pour remédier aux défaillances des disques SSD est en effet de les prévenir dès le départ. Des sauvegardes régulières, des mises à jour du firmware et la surveillance des unités de stockage contribuent à garantir la bonne santé des disques SSD et des systèmes qui vont avec.

Voici un aperçu des sept causes de défaillance des disques SSD et la manière de les résoudre.

1/ La chaleur Bien que les disques SSD soient l'une des technologies les plus récentes, ils souffrent toujours d'un vieux problème : la chaleur. L'exécution d'opérations intenses, telles que l'IA, le supercalcul et les applications d'imagerie 3D, peut générer suffisamment de chaleur pour stopper même le SSD le plus moderne. Il faut donc prévoir un refroidissement adéquat pour éviter que le disque SSD ne surchauffe et qu'il ne tombe en panne ou ne passe à une vitesse inférieure. Le défi consiste à trouver un moyen d'évacuer la chaleur du disque. Les méthodes comprennent l'installation de dissipateurs thermiques, la réduction des besoins en énergie dans la conception du SSD, l'augmentation du flux d'air autour de l'unité et l'installation d'un système de refroidissement liquide.

2/ Une défaillance du firmware Le firmware des disques SSD est incroyablement complexe, et les défaillances ont tendance à être rares. Heureusement, lorsqu'un grave problème de firmware se manifeste, la plupart des disques SSD passent automatiquement en mode fail-safe. Ainsi, le logiciel hôte n'est pas affecté par la panne et est quelque peu protégé contre des dommages supplémentaires. Mettez à jour ou corrigez le firmware, si nécessaire, pour éviter ces défaillances.

3/ Une mauvaise utilisation du SSD La forme la plus courante de mauvaise utilisation des disques SSD est l'usure d'un disque parce qu'il n'a pas été correctement adapté à la charge de travail. Par exemple, les disques SSD ayant des plages d'endurance et de performances inférieures sont destinés au stockage d'objets et non à une utilisation en tant que disque cache avec un volume élevé d'actions de lecture/écriture. Pour réduire ce risque, il est essentiel de planifier et de prévoir les taux d'endurance du système avant d'installer le disque et de le surveiller pendant son utilisation. Utilisez des outils utiles, comme le SSD Endurance Estimator de Solidigm, pour suivre les paramètres pertinents de vos périphériques, tels que les écritures par jour et les téraoctets écrits.

4/ Des problèmes liés aux technologies de connexion Les technologies de connexion qui permettent au SSD de s'interfacer avec d'autres systèmes sont susceptibles de présenter les mêmes défauts que d’autres contrôleurs de périphériques. Les coupures de courant et les surtensions peuvent entraîner une panne totale du disque ou présenter des symptômes inhabituels, tels qu'une indication inexacte de l'espace libre. Pour résoudre ce problème, remplacez les composants endommagés et assurez-vous, à titre préventif, que la machine qui héberge vos SSD soit reliée à dispositif électrique qui protège des surtensions.

5/ Des blocs défectueux Des blocs défectueux peuvent survenir pour diverses raisons, telles que des dommages physiques (chocs ou vibrations supplémentaires), un dépassement du cycle d'écriture/d'effacement, des perturbations dans la lecture des données, des défauts de fabrication du lecteur et des erreurs du contrôleur. Les données contenues dans les blocs défectueux peuvent ne pas être sauvegardées avec succès et peuvent également être corrompues. Dans ce cas, le firmware du lecteur marque le bloc défectueux comme inutilisable, de sorte qu'il est exclu des actions futures. Un trop grand nombre de blocs défectueux peut entraîner une panne complète du disque SSD ou une dégradation importante des performances. La réparation des blocs défectueux dépend de leur nombre sur le disque. Les utilisateurs peuvent essayer de réécrire les données sur des blocs sains et de remapper le périphérique pour ignorer les blocs défectueux. Les données stockées dans un bloc défectueux sont susceptibles d'être perdues ; il convient donc de sauvegarder toutes les données avant que cela ne se produise.

6/ Des plantages lors des démarrages Des plantages fréquents lors du démarrage du système peuvent être le signe d'une défaillance du disque SSD. Il peut s'agir d'un bloc défectueux ou d'un autre élément à l'origine du problème, c'est pourquoi il convient de sauvegarder les données avant que le disque ne tombe en panne. Pour déterminer si c'est le disque qui est en cause, essayez un outil de diagnostic comme CrystalDiskInfo (Windows) ou Hard Disk Sentinel (Linux).