Stockage : Phison, l’acteur omniprésent que personne ne connaît

C’est une société discrète que la plupart des entreprises ne connaissent pas. Pourtant, elle est présente sans aucun doute chez elles. Rencontrée lors d’un événement IT Press Tour, Phison est spécialisée dans la mise au point de microcontrôleurs pour disques SSD. Elle fabrique aussi des SSDs. Le tout en marque blanche.

« Nous ne voulons pas concurrencer Samsung par exemple, car nous lui achetons des mémoires NAND », indique Michael Wu, président de Phison USA. Samsung, de son côté, achète des contrôleurs à Phison pour équiper ses nouveaux SSD, avant de mettre au point les siens.

Dans ce domaine, Phison est en effet souvent en avance. Rien d’étonnant quand on sait que sur les 3800 employés de Phison, les trois quarts se consacrent à la R&D. Ses contrôleurs sont basés sur des ASICs, et non des FPGA, ces derniers s’avérant trop gros et gourmands en énergie.

L’ASIC X1 s’appuie sur deux processeurs ARM R5 et 32 petits processeurs AndesCore : « les différentes tâches sont ainsi parallélisées, chaque cœur remplissant une fonction spécifique », décrit Sébastien Jean, directeur technique de Phison.

De plus, un logiciel assure un placement des données optimal afin d’augmenter la durée de vie des cellules. Aujourd’hui, un SSD sur quatre s’appuie sur Phison, qui livre 600 millions de contrôleurs chaque année.