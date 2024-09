S’équiper d’un datacenter en conteneur : pour quoi faire ?

Un centre de données conteneurisé, également connu sous le nom de centre de données modulaire, est un centre de données dans un conteneur. Pour les entreprises qui ont besoin d’augmenter leur capacité informatique rapidement, à un prix abordable et de manière temporaire, les centres de données conteneurisés sont une excellente option, et les centres de données modulaires personnalisés permettent d’adapter les services et l’assistance de manière plus permanente.

Le « conteneur » peut varier : il peut s’agir d’une remorque, d’une caisse de fret ou d’une caisse d’expédition, qui peut être installée comme un module dans un espace ouvert, comme un parking ou un garage. À l’intérieur du conteneur se trouve un centre de données entièrement fonctionnel, doté de capacités informatiques, de ressources énergétiques et d’un système de refroidissement.

Les centres de données conteneurisés ont des utilisations particulières qui permettent aux entreprises de brancher et d’utiliser une capacité informatique supplémentaire en fonction de leurs besoins.

Les avantages des centres de données conteneurisés La construction d’un centre de données ou l’extension de sa surface prend du temps. La construction peut durer de plusieurs mois à plus d’un an pour finaliser un bâtiment de data center permanent, ou une extension quand le centre de données initial a atteint le maximum de sa capacité. La conception des data centers conteneurisés permet un transport et un déploiement rapides. Comme ces centres de données se trouvent dans des conteneurs d’expédition, une entreprise peut simplement faire livrer un centre de données conteneurisé dans un espace ouvert et n’a plus qu’à configurer les serveurs pour qu’ils soient opérationnels. En 90 jours seulement, soit un tiers du temps nécessaire à la construction de nouvelles capacités, une entreprise peut disposer d’un mini datacenter pleinement opérationnel. Cette solution est idéale pour mettre à niveau les services du centre de données dès que possible. Elle est plus rapide et plus abordable que la mise à niveau d’une installation traditionnelle, ce qui permet de maintenir le coût total de possession à un niveau peu élevé. Si les entreprises ont des besoins temporaires, elles peuvent également louer des datacenters conteneurisés. Les centres de données conteneurisés fonctionnent bien dans les endroits éloignés. Par exemple, si une entreprise a besoin d’installer un bureau satellite, elle peut déployer un data center dans un conteneur d’expédition pour fournir une capacité informatique à distance. Ces centres sont souvent utilisés pour des opérations militaires temporaires ou des opérations de secours en cas de catastrophe. Cela dit, si les data centers conteneurisés améliorent l’accès et la fiabilité des sites distants, ils augmentent également la complexité informatique. Avec un réseau plus distribué, les entreprises devront probablement faire face à des problèmes plus dispersés. Par exemple, même si de nombreux centres de données conteneurisés sont dotés de sources d’alimentation redondantes, ils peuvent tomber en panne rapidement si les entreprises ne mettent pas en place la sécurité adéquate, ce qui entraîne des temps d’arrêt dans ces zones.

Comment choisir entre un modèle de série ou personnalisé ? Bien que les termes datacenter modulaire et datacenter conteneurisé soient souvent utilisés de manière interchangeable, il existe une distinction importante entre les deux : l’un est personnalisable, l’autre correspond à un modèle standardisé. Datacenters conteneurisés standards. Un centre de données conteneurisé standard ou un centre de données modulaire portable est une unité construite à l’avance. Les entreprises choisissent ce type de datacenter lorsqu’elles ont besoin de ressources informatiques supplémentaires dans les plus brefs délais. Le fournisseur peut expédier le conteneur vers une destination spécifiée et commencer l’installation dès son arrivée. Les centres de données conteneurisés peuvent être achetés en une seule fois lorsque le datacenter initial atteint sa capacité maximale et a besoin d’une puissance de calcul supplémentaire pour répondre à la demande de l’entreprise. Les entreprises pourraient considérer cette option comme une utilisation temporaire pour un stockage de données supplémentaire, à mesure que se construit un espace plus permanent. Data centers modulaires personnalisés. Un centre de données modulaire personnalisé contient des composants préfabriqués conçus pour l’extension des capacités. Les entreprises peuvent travailler avec le fournisseur pour décider quel équipement doit être inclus. Ensuite, le datacenter est construit sur site dans une zone identifiée. Lorsqu’une entreprise a besoin de capacité supplémentaire, elle peut construire ce dont elle a besoin en partant de ce centre de données modulaire. Les plans de ces data centers ressemblent presque à un plan d’étage modulaire qui permet aux administrateurs de construire selon le souhait de l’entreprise. Cela se fait généralement dans des centres de données plus petits afin d’économiser de l’espace ou des installations dont la demande est variable. Un data center modulaire personnalisé est idéal pour une entreprise qui souhaite économiser de l’espace et faire évoluer sa capacité en fonction de ses besoins. Il s’agit d’une option plus abordable que la construction d’un nouveau centre de données à partir de zéro. Vous pouvez également ajouter des sections dédiées à des fonctions spécifiques, comme plus de refroidissement, afin de ne pas acheter une nouvelle unité.