Copilot dans Microsoft 365 : les cas d’usage

Copilot est une Intelligence artificielle générative présente dans diverses offres de Microsoft. Il existe des intégrations de Copilot avec Windows 11 et avec Microsoft Edge, mais les outils Copilot associés à Microsoft 365 sont ceux qui promettent les plus gros gains de productivité pour les entreprises.

Pour comprendre ces cas d’usage, il est important d’analyser les tâches réellement effectuées par vos utilisateurs dans Outlook, Teams, PowerPoint, Word et Excel. Chaque entreprise peut en effet tirer des bénéfices différents d’Office.

Les utilisateurs peuvent interagir avec les documents Word via Copilot en lui demandant de :

Il est également possible de demander à Copilot d’organiser la boîte de réception en fonction de certains critères.

Copilot peut également générer une version abrégée et une liste des échéances mentionnées dans des mails.

Enfin, Copilot peut créer automatiquement des ordres du jour en amont des réunions – à partir de tchats de Teams, après la réunion, déterminer et attribuer des actions à entreprendre.

Un utilisateur peut aussi poser des questions sur une réunion comme « Quelles sont les dates et les échéances qui ont été mentionnées ? » ou « Quelles sont les dernières informations de Lisa Jones ? ».

Cas d’usage de Copilot pour Excel

De nombreux collaborateurs utilisent Excel (et pas seulement les DAF et les comptables). L’IT, par exemple, peut l’utiliser pour faire un suivi des contrats d’assistance, avec des milliers de cellules et différents types de données. Plutôt que de rechercher des formules Excel, ces utilisateurs peuvent simplement demander à Copilot de le faire.

La figure 4 montre un prompt dans Copilot pour générer un tableau croisé dynamique. Excel le génère avec quelques requêtes suggérées par l’assistant.

Il convient toutefois de noter que Copilot n’agira que sur les données dans un format spécifique (par exemple, pas sur les lignes vides) et figurant obligatoirement dans un tableau.

On peut aussi demander à Copilot de créer un graphique ou d’exécuter une fonction, comme illustré dans la Figure 5 - où Excel calcule le pourcentage du total d’une colonne par rapport au total d’une autre colonne.

Utiliser Copilot dans Excel de manière optimale n’est pas toujours très simple pour des utilisateurs lambda (la manière optimale passe souvent par les « prompts suggérés »). Ces utilisateurs devront donc souvent suivre une formation pour tirer le meilleur parti de l’assistant.