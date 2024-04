Datacenters : le mémo pour calculer leurs besoins en refroidissement

Les effets de l’environnement peuvent avoir de graves répercussions sur l’équipement des centres de données. L’accumulation excessive de chaleur endommage les serveurs et provoque leur arrêt automatique. Le fait de les faire fonctionner régulièrement à des températures supérieures à celles qui sont acceptables réduit leur durée de vie et entraîne des remplacements plus fréquents.

Les températures élevées ne sont pas le seul danger. Une humidité élevée entraîne la condensation, la corrosion et l’accumulation de contaminants, tels que la poussière, sur les équipements d’un centre de données. Par ailleurs, un faible taux d’humidité entraîne des décharges électrostatiques entre deux objets, qui endommagent également les équipements.

Un système de refroidissement correctement calibré peut prévenir ces problèmes et maintenir votre data center à la bonne température et à la bonne humidité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fin de compte, il réduit le risque opérationnel lié à un équipement endommagé.

Cet article explique comment votre entreprise peut déterminer les normes de refroidissement dont le centre de données a besoin.

Normes de refroidissement des datacenters

L’ASHRAE élabore et publie des directives en matière de température et d’humidité pour les centres de données. La dernière édition indique les températures et les niveaux d’humidité auxquels un data center peut être exploité de manière fiable, en fonction de la classification de l’équipement.

Dans les lignes directrices les plus récentes, l’ASHRAE recommande que les équipements informatiques soient utilisés avec les éléments suivants :

Températures comprises entre 18 et 27 degrés Celsius ou 64,4 et 80,6 degrés Fahrenheit.

Point de rosée de -9 à 15 C ou de 15,8 à 59 degrés F.

Humidité relative de 60 %.

La détermination de l’environnement approprié pour les équipements informatiques dépend de leur classification – A1 à A4 –, qui est basée sur le type d’équipement et la manière dont il doit fonctionner, par ordre décroissant de sensibilité. Les équipements A1 sont des serveurs d’entreprise et d’autres dispositifs de stockage qui nécessitent le contrôle environnemental le plus strict. La classe A4 s’applique aux PC, aux produits de stockage, aux stations de travail et aux serveurs de volume, et présente la gamme la plus large de températures et d’humidité admissibles.

Les versions précédentes de ces lignes directrices mettaient l’accent sur la fiabilité et le temps de fonctionnement plutôt que sur les coûts énergétiques. Pour tenir compte de l’importance croissante accordée par les centres de données aux techniques d’économie d’énergie et à l’efficacité, l’ASHRAE a mis au point des classes qui décrivent mieux l’impact environnemental et énergétique.