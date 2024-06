FinOps : une introduction aux bonnes pratiques de balisage sur AWS

Au cours et après une migration, les déploiements dans le cloud prennent rapidement de l’ampleur. Avec l’implication de nombreux acteurs, notamment les développeurs, les administrateurs et les utilisateurs, les ressources dématérialisées d’une entreprise peuvent croître de manière exponentielle. Les usagers ont besoin d’une méthode simplifiée pour optimiser les charges de travail tout en améliorant la visibilité des ressources.

Les entreprises peuvent gérer les services cloud en établissant une stratégie complète de marquage. Ce conseil recense les bonnes pratiques en matière de l’étiquetage des ressources dans les environnements AWS et les pièges à éviter.

N.B. Ici, nous employons indifféremment les termes « balise », « étiquette », « tag ». Ils désignent la même chose, comme les noms « balisage », « étiquetage », « marquage » et « tagging ».

Une entreprise peut avoir besoin d’associer un département à une ressource spécifique à des fins de refacturation et d’établissement de rapports. Vous pouvez établir cette structure de balises :

Les balises (ou tags) sont des métadonnées qui fournissent des informations sur les services, les machines virtuelles, les ressources réseau et la plupart des composants de l’infrastructure AWS. Les administrateurs peuvent exploiter ces métadonnées descriptives pour comprendre l’utilisation et la propriété des ressources.

Les règles de base de l’étiquetage

Les clés peuvent comporter jusqu’à 128 caractères, tandis que les valeurs ne peuvent pas dépasser 256 caractères. Elles peuvent être composées de chiffres et de lettres. L’usage de minuscules simplifie la création de nouvelles marques et garantit leur normalisation. Les ressources ne peuvent supporter que 50 balises générées par l’utilisateur.

Elles peuvent également être composées de divers caractères spéciaux – les traits d’union et les traits de soulignement sont parmi les plus utiles. Une pratique recommandée consiste à séparer les unités métier par des deux points et les mots par des traits d’union. Un exemple de clé pourrait ressembler à ceci :

mycompany:mydept:app-version