IA et développement : des résultats encourageants, mais le métier doit évoluer

Aujourd’hui, la rapidité de mise sur le marché des applications est un facteur clé de réussite. Elle pousse les entreprises à innover rapidement et en continu, tout en étant capable d’assurer la qualité et la sécurité du code, des critères tout aussi essentiels pour les clients.

L’émergence rapide des technologies d’intelligence artificielle soulève la question que tout le monde se pose dans l’industrie du développement logiciel : l’IA a-t-elle les capacités de remplacer les développeurs ?

Ses algorithmes peuvent également repérer et anticiper les vulnérabilités de sécurité, tout en optimisant l’utilisation des ressources dans les applications pour améliorer les performances et réduire la consommation d’énergie. Un point crucial, surtout pour les applications mobiles.

En effet, elle ne pourra pas remplacer la créativité, l’intuition et les compétences des développeurs humains dans la résolution de problèmes. L’IA va plutôt simplifier les processus de développement, en accélérant les tests, la détection de bugs et la génération de code.

Des premiers résultats prometteurs

Différentes solutions telles que GitHub Copilot, Tabnine, Open AI et Mistral, peuvent être utilisées par les équipes de développement.

Chez HN Services, nous avons mis en place un périmètre des tests pour comparer le développement avec ou sans outils IA sur :

la création de tests unitaires,

la correction de tests existants non fonctionnels,

la création de nouvelles fonctionnalités,

la correction de bugs dans les fonctionnalités et les tests existants,

ainsi que l’optimisation et la qualité du code.

D’après nos résultats, les tests unitaires ont été 50 % plus rapides avec l’IA, bien que dans certains cas le développement sans IA ait été plus véloce en raison de difficultés de compréhension du contexte par l’intelligence artificielle.

La création de nouvelles fonctionnalités était de 15 % à 20 % plus rapide avec l’IA, mais les résultats étaient mitigés pour les fonctionnalités complexes en raison, encore une fois, de leur nature contextuelle.

« L’IA n’est pas une plug-and-play. » Vincent NovasHN SERVICES

En ce qui concerne la qualité et l’optimisation du code, l’IA s’est avérée supérieure et a même été utilisée par les développeurs sans IA pour générer un code plus propre et conforme aux normes de codage.

Certaines IA ont même permis d’obtenir des explications détaillées du code source qui ont ouvert la voie à une rétrodocumentation efficace des anciens codes sources non documentés.

Il est cependant important de noter que ces résultats prometteurs nécessitent une préparation, une réflexion approfondie et un travail en amont, car l’IA n’est pas une solution plug-and-play. Les développeurs doivent acquérir une expertise technique et une compréhension des concepts de l’IA pour choisir les technologies, les cadres et les modèles les plus adaptés à leurs besoins.