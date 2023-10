DevOps : Google met en garde contre l’utilisation abusive des métriques DORA

L’équipe DevOps Research and Assessment (DORA) de Google est spécialisée dans les métriques, les métriques DevOps, en l’occurrence. Mais son dernier rapport State of DevOps met également en garde contre leur utilisation excessive.

L’enquête « Accelerate State of DevOps Report 2023 » a été conduite auprès de 36 000 professionnels de l’IT sur leur expérience du déploiement de l’approche DevOps et ses effets sur la performance de l’organisation.

Le groupe DevOps Research and Assessment (DORA) suggère aux pros de l’informatique de jauger les performances de leurs équipes en fonction de quatre mesures clés : la fréquence de déploiement ; le délai d’exécution des changements ; le taux d’échec des modifications ; et le temps de récupération des déploiements ayant échoué – anciennement, temps moyen de rétablissement du service (MTTR).

Depuis l’acquisition de DORA par Google en 2018, des startups et des éditeurs de développement logiciel établis, notamment Sleuth, Harness et Atlassian, ont publié des enquêtes sur les métriques DORA en direction des responsables de l’ingénierie.

Si DORA fait toujours le point sur les performances de l’organisation à l’aide de mesures, le rapport de cette année met aussi en garde contre les pièges courants lorsque ces indicateurs sont considérés comme une science exacte, ou utilisés de manière inappropriée pour évaluer les performances d’une équipe à l’autre.

« La mesure n’est pas l’objectif, tout comme la livraison d’un logiciel n’est pas le but », stipule cette neuvième édition du « State of DevOps Report ». « Se focaliser sur les indicateurs de performance peut conduire à des comportements inefficaces ».

Une mauvaise utilisation des métriques DORA peut se transformer en piège organisationnel

Il est naturel pour les responsables techniques et les dirigeants d’utiliser les résultats des métriques DORA comme objectifs et de comparer les performances des différentes équipes de développement, mais c’est une erreur, assure Nathen Harvey, responsable des relations avec les développeurs au sein de DORA et de Google Cloud.

« Regardons [l’équipe de livraison de logiciels] qui s’est le plus améliorée, car c’est celle-ci qui aura embrassé l’idée d’amélioration continue ». Nathen HarveyResponsable des relations avec les développeurs, DORA et Google Cloud

« Ce que je souhaite vraiment que les dirigeants fassent, ce n’est pas acclamer les équipes de livraison de logiciels les plus rapides », avance-t-il. « Je veux qu’ils célèbrent les équipes les plus performantes à la fin de l’année. Regardons celle qui s’est le plus améliorée, car c’est celle-ci qui aura embrassé l’idée d’amélioration continue ».

L’amélioration continue n’a pas de « fin ». Cela peut être difficile à assimiler pour les chefs d’entreprise, consent Nathen Harvey. Selon le responsable, même l’équipe la plus performante peut encore se perfectionner. L’équipe la plus lente d’une entreprise est peut-être celle qui s’est le plus bonifiée au regard de l’application qu’elle délivre. Comparer ses mesures à celles d’une équipe qui développe une autre application – avec des contraintes, des exigences d’infrastructure et des expériences utilisateur différentes – n’est souvent pas productif et peut même s’avérer toxique, prévient-il.

Le rapport DevOps de DORA appelle les équipes de développement de logiciels à se concentrer non pas sur la production de fonctionnalités, pour reprendre les termes de M. Harvey, mais sur l’expérience de l’utilisateur et le bien-être de l’équipe.

« Les ingénieurs ne savent peut-être pas pour qui ils construisent [ou] pourquoi ils conçoivent ces fonctionnalités, on leur dit simplement : “Livrez plus, livrez plus, livrez plus, livrez plus” », assure-t-il. « Ce que nous constatons dans ce type d’équipes, c’est un taux d’épuisement plus élevé – même s’ils sont capables de livrer plus rapidement, ils ne livrent peut-être pas la bonne chose ».

Selon le rapport DevOps de DORA, les équipes qui créent des logiciels en gardant l’utilisateur final à l’esprit affichent des performances organisationnelles supérieures de 40 %. L’approche idéale est un équilibre entre la vitesse de déploiement, la performance opérationnelle et l’expérience utilisateur, indique le document.