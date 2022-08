Les concepts de multicanal et d’omnicanal sont proches, mais leur différence est majeure. En une phrase : les environnements multicanaux sont les fondations de l’omnicanalité. Une stratégie multicanal consiste à être présent sur les canaux de communication pertinents en fonction de sa stratégie client. Une stratégie omnicanal consiste à unifier ses données CRM sur tous ces canaux pour proposer une expérience client « sans couture » (CX).

Ces données sont issues d’échanges avec les clients, mais aussi de toute forme d’interactions (historique d’achat en magasin et en ligne, téléchargement d’un libre blanc, programme de fidélité, etc.).

Unifier les communications, casser les silos de données clients

Dans une stratégie multicanal, les entreprises interagissent avec leurs clients à l’aide d’un certain nombre de moyens de conversations différents (les canaux) : voix (appels téléphoniques), mail, SMS, vidéo (Zoom, etc.), réseaux sociaux (Tweeter, TikTok, etc.), site web, chatbot, messagerie instantanée, applications mobiles, etc.

Ces canaux numériques s’ajoutent aux canaux physiques historiques : vendeur en magasin, conseiller en agence… et même courrier.

Les échanges sur ces canaux concernent aussi bien les objectifs commerciaux, que marketing (renseignement sur des produits ou des services avant l’achat), et post-achat (rétention, fidélisation, SAV et support).

Une stratégie multicanal est un bon début, car les clients utilisent de plus en plus de moyens différents pour se renseigner ou communiquer en cas de problèmes.

La limite d’un environnement multicanal est que chacun de ces canaux fonctionne en silo. Il n’y a aucune garantie de cohérence des informations et d’expérience unifiée (CX) si un client utilise des canaux différents.

Par exemple, plusieurs enseignes possèdent à la fois un site e-commerce et des boutiques, mais les achats faits sur le web ne sont pas toujours accessibles en boutique, et inversement (ils sont dans deux systèmes d’enregistrements différents). Résultat, le programme de fidélisation peut être multicanal… mais pas omnicanal.

L’omnicanalité ajoute en fait deux éléments clés au multicanal.

Une expérience cohérente et des données unifiées entre canaux

Quel que soit le canal de communication utilisé par le client, l’ergonomie et le design doivent être cohérents avec le canal (et entre canaux).

Voici quelques exemples de ce qui doit être respecté :

le branding doit être uniforme sur tous les canaux,

les sites doivent être faciles à consulter et ergonomiques, quel que soit l’appareil (laptop, smartphone, tablette, terminaux durcis en PoS, etc.) les informations doivent être cohérentes entre tous les canaux (ce n’est souvent pas le cas dans les environnements multicanaux, en raison des silos de données).

Une expérience « sans couture » de canal en canal

Deuxième élément clé : il doit être possible de basculer d’un canal à un autre.

Imaginez un client qui communique avec une entreprise via un canal spécifique (par exemple le chatbot), puis qui décide de passer à un autre moyen (un appel à un agent du SAV). C’est ce qu’on appelle un « pivot ». Lorsqu’il passe d’un canal à un autre (qu’il « pivote »), le client ne veut pas répéter les actions qu’il a déjà effectuées ou avoir à redonner les mêmes informations.

Autre exemple pour bien saisir cette notion importante de « sans couture » dans l’omnicanalité : un client qui s’est identifié navigue sur un site et consulte un article ou une FAQ (pour un achat ou pour résoudre un problème). Il décide qu’il a besoin d’informations supplémentaires et il lance une session en messagerie instantanée avec un agent.

Dans un environnement omnicanal, l’agent qui lui répond aura accès aux actions déjà effectuées par le client, voire à son historique d’achats et à ses interactions passées (précédentes demandes, avis donnés sur le net, etc.). Il n’aura pas à lui demander de répéter ses questions (et encore moins ses identifiants). L’agent pourra, au contraire, personnaliser son échange (« Bonjour Madame X, ravi de vous revoir sur notre boutique en ligne après votre achat en magasin du mois dernier, je vois que vous vous intéressez à ce produit, comment puis-je vous aider ? »).