Stratégies CX : les nouveaux éléments qui font les meilleurs CRM

Les habitudes d’achat changent. La crise (qui a accéléré le développement du e-commerce), l’avènement de nouveaux canaux de communication (mobiles, réseaux sociaux), les changements réglementaires (fin des cookies, RGPD, etc.) ont des conséquences majeures sur la stratégie commerciale des entreprises, et par ricochet sur le CRM.

Dans ce contexte, les offres des grands faiseurs du marché évoluent radicalement.

L’étape suivante est d’appliquer des algorithmes de Machine Learning aux données CRM pour faire des recommandations (scorer des leads pour contacter les prospects à forts potentiels, identifier les clients mécontents pour diminuer le churn, proposer des offres pour optimiser les revenus – cross-selling, up selling, analyse sémantique des avis publics pour travailler l’image de marque, etc.).

Cette évolution vers une « plateforme CX » vise aussi à unifier les données et la connaissance des clients (la « vision 360° du client ») avec une couche d’analytique et de BI intégrée (tableau de bord, KPI temps réel, etc.). L’unification – ou l’intégration plus poussée entre ces trois familles de CRM – permet, en plus de l’analytique, de mieux collaborer en interne entre les départements de l’entreprise.

On parle donc désormais de « CRM marketing » (automatisation du marketing) et de « CRM pour les services et le support » (voire pour les interventions terrain avec le Field Service Management , lire ci-après).

Autrement dit, le CRM n’est plus simplement un outil d’automatisation des forces de vente (ou SFA ) comme il l’a été historiquement. Il ne se contente plus d’être une chambre d’enregistrement des contacts des commerciaux, des mails envoyés, des appels passés, des leads identifiés, et des ventes effectuées. Il le fait encore, mais le CRM s’étend aujourd’hui aux interactions des clients avec l’entreprise, en amont et en aval de l’échange purement commercial, pour couvrir la totalité de « l’expérience client » (CX).

Les « influenceurs » sur ces réseaux – ces hommes et ces femmes-sandwichs du numérique – sont des VRP modernes dont les résultats doivent pouvoir être évalués par les CRM (ventes, nouveaux suiveurs de la marque, interactions positives et négatives, etc.). Il en va de même des communications sur les comptes officiels d’une entreprise, et de ses publicités sur Facebook ou TikTok.

Les suites CRM s’y adaptent et proposent donc de plus en plus des briques pour créer une boutique en ligne (comme Demandeware/Commerce Cloud chez Salesforce et Magento chez Adobe), ou des intégrations avec des spécialistes du domaine (Shopify, etc.).

La crise a été un accélérateur du e-commerce et de la vente à distance. Y compris pour les commerces de proximités et dans le B2B.

Pour mémoire, le premier va de l’envoi d’e-mail avec le nom du destinataire inclus dans le texte, à des pages cibles (dans des campagnes de « lead gen » par exemple) adaptées aux prospects. Il fait passer le marketing d’une logique de masse à une logique « one to many ». La « personnification », elle, pousse cette logique un pas plus loin avec une extrapolation sur le profil de la cible (en fonction de sa navigation, des données renseignées – sur son âge, son CSP, etc.) pour affiner la segmentation et aboutir à une véritable relation « 1 to 1 » entre l’entreprise et l’acheteur.

B2C ou B2B, peu importe : les clients ne veulent plus être spammés ou appelés trois fois par semaine par une entreprise. Ils apprécient au contraire un démarchage « raisonnable » et plus encore, des messages qui leur correspondent réellement.

La fin des cookies tiers est un autre défi de taille. Désormais, une entreprise doit pouvoir recentrer sa stratégie sur les données « zéro party » et « first party » , voire « second party » plutôt que sur les « third party » (les cookies donc) dont beaucoup d’organisations étaient particulièrement friandes.

Le RGPD oblige par exemple à traiter avec beaucoup de précautions les données personnelles – or ces données sont évidemment centrales pour les commerciaux et le marketing. Le règlement européen oblige donc les organisations à mettre en place une traçabilité de ces données CRM sensibles , une initiative qui implique de nombreux autres départements de l’entreprise (à commencer par l’IT et le juridique).

Le CRM a aussi de plus en plus vocation à s’interfacer avec la gestion des stocks… voire à l’intégrer. Il lorgne également du côté de l’IoT, pour la traçabilité (trackers de containeurs par exemple), mais aussi pour anticiper des interruptions et des pannes qui entraîneront des appels et des interventions terrain. Plus largement, le CRM/CX s’ouvre de plus en plus à des sources de données (météo, etc.) pour enrichir la connaissance clients et prévoir le contexte dans lequel ils évoluent.

Depuis, les frontières entre CRM et ERP se sont floutées . Le CRM commence en effet à couvrir des processus métiers en lien avec la relation client. Avec l’avènement du commerce à distance, les plus importants sont ceux des Field Services .

Historiquement, la réponse à la question « quelle est la différence entre le CRM et l’ERP ? » était que le CRM se concentrait sur la gestion des différentes facettes de la relation client, quand l’ERP prenait le relais sur l’opérationnel (finance, affectation des ressources humaines, gestion des produits et des interventions, etc.).

Conclusion : principaux éditeurs de CRM et convergence de marché

Toutes ces évolutions vers un CRM plus transverse, plus automatisé, plus ouvert, plus unifié, et plus « ERP » se retrouvent dans les offres des principaux éditeurs du marché.

À commencer par Salesforce qui a construit sa gamme à coup de rachats dans ces différents domaines : Demandware pour les e-boutique, MuleSoft pour l’intégration, ClickSoftware pour le FSM, etc. Mais c’est aussi le cas d’Oracle (qui met lui aussi du FSM dans son CX), de Microsoft (Dynamics CRM), de Pega ou de SAP.

En France, toujours dans ce mouvement, Divalto a sorti une offre CRM complémentaire de son ERP depuis 2019.

Plus centré sur le CX, Adobe a enrichi sa suite Marketing avec Magento et Marketo. Plus centré « service client », Zendesk fait un virage vers le CRM depuis 2018.

Plus centré « case management », ServiceNow a aussi fait son entrée sur ce marché, en se présentant comme la « plateforme des plateformes », une glue entre des applications éparpillées, mais indispensables pour le CX. L’Indien Freshworks suit une trajectoire similaire.

En conclusion, le CRM est aujourd’hui le centre d’une convergence de tous les outils IT utiles pour le CX.