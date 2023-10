DaaS : des PC de gamers s’invitent dans un cabinet d’architectes

Choisir un PC dans le cloud. Et en plus un ordinateur taillé pour les gamers, fourni par Shadow. C’est le pari effectué par le cabinet d’architectes et d’urbanistes PCA Stream. Et ce n’est pas une petite structure : fondé il y a 20 ans, il se situe parmi les 20 premiers cabinets d’architectes hexagonaux, avec 100 salariés permanents et une vingtaine de collaborateurs externes. PCA Stream dispose d’un laboratoire de recherches qui comprend 7 personnes en permanence (scientifiques, data analysts, urbanistes…). Le cabinet s’occupe à la fois de l’architecture intérieure et de l’urbanisme pour une bonne intégration dans l’environnement extérieur.

Alors pourquoi ce choix, il y a 3 ans, du poste de travail en mode cloud ? La période de la Covid 19 a eu plusieurs conséquences. Certains collaborateurs souhaitaient travailler à distance. Autre raison, « les constructeurs ne pouvaient pas répondre à la demande, surtout pour les configurations musclées dont nous avions besoin », explique Yan Roche, chef projet chez PCA Stream.

Il faut juste une journée pour installer un PC Shadow. Or les machines en place commençaient à être limitées en termes de puissance pour le rendu. Mis à part les difficultés d’approvisionnement, les machines exigées par PCA Stream, avec de puissants processeurs Nvidia (RTX 6000), sont coûteuses. D’ailleurs, PCA Stream a conservé ses anciens PC pour les tâches demandant moins de puissance ou parce que certains collaborateurs ne souhaitaient pas changer leurs habitudes. Pour Shadow, c’était une occasion de se diversifier sur le marché professionnel.