Windows Server 2025 : ces différences à connaître avant de migrer

Microsoft a publié Windows Server 2025 en novembre 2024, introduisant diverses nouvelles fonctionnalités. Avant de planifier une mise à niveau vers Windows Server 2025, il vaut la peine d’examiner en quoi cette version diffère des versions précédentes.

Windows Server 2025 est arrivé avec de nombreuses améliorations pour satisfaire les besoins modernes des entreprises, y compris des fonctionnalités AD améliorées, des correctifs à chaud et des améliorations de la sécurité. Avant de passer d’un ancien serveur Windows, les administrateurs doivent commencer par jeter un coup d’œil aux différentes éditions pour trouver la plus adaptée. Il est également important de voir ce qui a été supprimé et ce qui pourrait ne pas arriver à la prochaine version afin que vous puissiez planifier en conséquence.

Différentes éditions de Windows Server 2025 Microsoft propose plusieurs éditions de Windows Server 2025, notamment Essentials, Standard, Datacenter et Datacenter Azure. Les petites entreprises ayant des besoins informatiques limités peuvent trouver dans Windows Server Essentials le bon choix pour leurs charges de travail. Les licences ne sont pas disponibles directement auprès de Microsoft et ne peuvent être achetées qu’auprès d’un fournisseur informatique, préinstallées sur ses serveurs. Windows Server Essentials n’est disponible que sur les serveurs avec un seul processeur de moins de 10 cœurs. Les éditions Standard et Datacenter sont similaires avec quelques différences clés. La principale est que l’édition Standard ne concède des licences Hyper-V que pour un maximum de deux machines virtuelles. Il n’y a pas de limite pour l’édition Datacenter. De même, l’édition Standard prend en charge la fonction de reprise après sinistre Storage Replica, mais n’autorise qu’un seul partenariat et un seul groupe de ressources. Un partenariat exécute la réplication entre deux serveurs ou clusters. Il y a aussi une limite de taille de volume de 2 To. L’édition Datacenter n’a pas ces limites. Microsoft a déclaré avoir optimisé l’édition Windows Server Datacenter Azure pour une utilisation sur sa plate-forme cloud. Contrairement aux éditions Standard et Enterprise, l’édition Azure ne fonctionne pas sur du matériel physique et ne peut être installée que dans une machine virtuelle. La principale différence entre Datacenter et Datacenter Azure est la fourniture des mises à jour. Les éditions Windows Server Standard et Datacenter reçoivent des fonctionnalités mises à jour dans le cadre de nouvelles versions, qui se produisent tous les deux ans. En revanche, l’édition Windows Server Datacenter Azure obtient de nouvelles fonctionnalités via Windows Update chaque année. Microsoft proposera deux mises à jour majeures pour l’édition Azure au cours des trois premières années.

La configuration matérielle nécessaire à Windows Server 2025 Windows Server 2025 nécessite un processeur 64 bits fonctionnant à 1,4 GHz au minimum. Le processeur doit prendre en charge les instructions suivantes : NX, DEP, CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, PrefetchW, Traduction d’adresse de deuxième niveau (EPT ou NPT), POPCNT et SSE4.2. Windows Server 2025 permet jusqu’à 2 048 processeurs logiques. La mémoire minimale requise pour Windows Server 2025 est de 512 Mo. Cependant, au moins 2 Go de RAM sont nécessaires pour utiliser Desktop Experience, bien que Microsoft recommande au moins 4 Go. Si vous installez Windows Server 2025 sur un hôte physique, il a besoin d’un code de correction d’erreur RAM. Windows Server 2025 prend en charge jusqu’à 4 pétaoctets de RAM sur des serveurs avec une pagination à cinq niveaux ; avec une pagination à quatre niveaux, la limite est de 256 To. Les entreprises utilisant des serveurs équipés de nouveaux processeurs Intel bénéficient de la pagination à cinq niveaux pour maximiser la quantité de RAM pour les charges de travail plus exigeantes. Windows Server 2025 peut être installé sur un système avec 32 Go de stockage, mais Microsoft souligne qu’il s’agit d’un strict minimum. Si la machine dispose de 16 Go ou plus de RAM, le système utilisera un espace de stockage supplémentaire pour s’adapter à la pagination, à l’hibernation et aux vidages de mémoire. Microsoft recommande 64 Go ou plus d’espace de stockage pour de meilleures performances, en particulier lors de l’exécution de Desktop Experience. Microsoft a déclaré que la prise en charge améliorée des SSD NVMe dans Windows Server 2025 offre jusqu’à 90 % d’IOPS en plus. Les machines virtuelles Hyper-V peuvent également être hébergées sur des SSD connectés en NVMe-over-Fabrics (NVMe/TCP, NVMe/RoCE…). Les exigences minimales en matière de réseau pour Windows Server 2025 comprennent un adaptateur Gigabit Ethernet en PCIe.

Les fonctionnalités obsolètes à partir de Windows Server 2025 Il y a un certain nombre de fonctionnalités que Microsoft a dépréciées dans Windows Server 2025. Obsolète ne signifie pas indisponible ou non pris en charge ; ces fonctionnalités sont en notification, ne recevront aucune amélioration supplémentaire et seront probablement supprimées dans la prochaine version de Windows Server. Les charges de travail qui dépendent d’une ou plusieurs fonctionnalités obsolètes peuvent fonctionner sur Windows Server 2025, mais les clients doivent rechercher des alternatives pour éviter les problèmes de mise à niveau avec la prochaine version de Windows Server. Les fonctionnalités obsolètes comprennent : Computer Browser.

Failover Clustering Cluster Sets.

L2TP and PPTP (dans Routing and Remote Access Services).

Network Load Balancing.

NTLM.

TLS 1.0 and 1.1.

WebDAV Redirector service.

Windows Internal Database.

Windows Management Instrumentation Command-line.

VBScript.

Windows Server Update Services. Microsoft a supprimé plusieurs fonctionnalités de Windows Server 2025, notamment : IIS 6 Management Console.

NTLMv1.

Wordpad.

SMTP Server.

Windows PowerShell 2.0 Engine.