Support SAP : comment réduire l’impact de l’augmentation des tarifs

Dans une lettre adressée à ses clients, SAP vient d’annoncer une augmentation de ses frais de maintenance pouvant aller jusqu’à 3,3 %. L’éditeur allemand justifie cette augmentation par l’évolution macroéconomique qui se traduit via une hausse des coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre, une inflation élevée, ainsi que par l’augmentation des dépenses pour les services tiers.

SAP va donc « ajuster » le tarif de ses services pour les supports Standard, Enterprise et Product Support for Large Enterprises. L’ajustement se fera en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) sur chaque marché.

« Conformément aux pratiques commerciales courantes dans le monde, les termes de nos accords prévoient un ajustement annuel des frais de support après la période initiale et la première période de renouvellement » justifie SAP. « Conformément aux termes de nos accords, SAP augmentera modérément les frais de support […] d’un maximum de 3,3 % (ou du taux local de l’IPC, s’il est inférieur), à compter du 1er janvier 2023 ».

SAP insiste sur le fait qu’il s’agit de la première augmentation en dix ans et qu’il avait maintenu ses prix pendant la pandémie.

SAP précis que cette augmentation ne concerne « que » les supports actuels et pas ses prix catalogue pour ceux des nouveaux achats de logiciels. « SAP est engagé dans un dialogue ouvert avec ses clients et ses groupes d’utilisateurs afin de proposer des offres de support adaptées à leurs besoins, à des conditions commerciales prévisibles », assure l’éditeur dans un communiqué. « La transparence est importante pour SAP dans sa relation avec les clients, et SAP s’efforcera toujours de maintenir un dialogue autour de domaines importants comme le support ».

Que faire pour modérer l’augmentation du support de SAP ? Liz Herbert de Forrester Liz Herbert de Forrester Pour Liz Herbert, analyste principale chez Forrester, ces changements soulignent l’importance d’une bonne négociation lors de la signature ou du renouvellement d’un contrat. « Les frais de maintenance sont restés stables pendant longtemps, [cette augmentation] est une piqûre de rappel : votre contrat doit vous protéger des surprises dans des périodes comme celles-ci ». Liz Herbert voit plusieurs manières pour tenter de ne pas subir trop fortement cette décision de SAP. « C’est peut-être le moment de reprendre les discussions sur la migration vers le cloud, que ce soit celui de SAP ou celui d’un concurrent », commence-t-elle. « De nombreuses entreprises migrent pour bénéficier d’une meilleure agilité et d’un environnement plus moderne, conçu pour le temps réel et l’IA ». D’après l’expérience de Liz Herbert, SAP s’est toujours montré conciliant dans les négociations contractuelles lorsque ses clients décident d’abandonner leur ancien logiciel et de rester chez SAP. Mais « si vous décidez de regarder les concurrents, il est très probable que ces concurrents seront eux aussi très conciliants, car ils ont très envie de prendre des marchés à SAP ». « Vous pouvez également envisager une maintenance tierce auprès d’acteurs comme Rimini Street », continue l’analyste. Un support tiers « permet généralement d’économiser 50 % sur les frais de maintenance ». Cependant, choisir un support tiers signifie aussi se priver d’éventuelles améliorations fonctionnelles conçues par SAP, prévient Liz Herbert. Ce type de support couvre en revanche les patchs de sécurité et permet de continuer de faire tourner des solutions parfois anciennes.