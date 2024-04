SAP : forte croissance du cloud sur le début 2024

Stimulée par la croissance du cloud, SAP a annoncé de bons résultats pour le premier trimestre de l’année.

Son chiffre d’affaires cloud, au premier trimestre, a augmenté de 25 % pour atteindre 3,9 milliards d’euros. SAP a indiqué par ailleurs que son « current cloud backup » (CCB) a augmenté de 28 % pour atteindre 14,2 milliards d’euros. SAP définit le CCB comme le montant des revenus cloud signés contractuellement et que l’entreprise prévoit de comptabiliser au cours de l’année à venir. Sur la période, ses bénéfices d’exploitation s’élèvent à 1,5 milliard d’euros, en augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente.

Pour montrer les progrès dans la migration de sa base installée sur site vers le cloud, SAP a également introduit une nouvelle catégorie, Cloud ERP Suite (centrée sur S/4HANA Cloud Public Edition). Le chiffre d’affaires du premier trimestre de Cloud ERP Suite a augmenté de 32 % pour atteindre 3,2 milliards d’euros.

« Cloud ERP Suite contient tous les modules core de notre offre : de la finance, à la gestion des dépenses en passant par les ressources humaines, la supply chain ou BTP », explique Christian Klein, PDG de SAP, lors d’un échange avec les investisseurs et les analystes. « Ensemble, ces modules ont la même portée fonctionnelle que notre ERP monolithique (sic) sur site. »

Les trois moteurs de la croissance de SAP

La croissance de SAP repose sur trois moteurs, ajoute-t-il : Rise with SAP, l’offre préférentielle (voire unique) qui vise à migrer la base installée des grandes entreprises de SAP vers le cloud ; Grow with SAP, pour les nouveaux clients (principalement des petites et moyennes entreprises et des filiales) ; et les innovations en matière d’Intelligence artificielle qui ont été développées ou qui seront lancées dans les années à venir. À cette fin, des fonctionnalités d’IA seront infusées dans l’ensemble du portefeuille de produits et Joule, l’assistant d’IA générative de l’éditeur allemand, augmentera les interfaces de ces outils pour l’expérience utilisateur.

Côté « grands nom », SAP souligne que le chocolatier Lindt & Sprüngli, le fabricant mondial SKF et l’entreprise aérospatiale Curtiss-Wright sont devenus de nouveaux clients. Maersk, l’entreprise mondiale de transport maritime, a par ailleurs adopté BTP comme plate-forme d’intégration et de développement pour l’ensemble de son existant IT (SAP et non SAP).

Le programme de restructuration interne de SAP, qui est centré sur la transition de l’entreprise vers l’IA et le cloud, « progresse mieux que prévu, en particulier en ce qui concerne l’embauche de nouveaux talents », se réjouit M. Klein.

« Ce programme nous aidera à saisir les opportunités de croissance tout en augmentant notre efficacité, entre autres, en encourageant l’utilisation interne de l’IA », continue-t-il. « Nous prévoyons des gains d’efficacité de l’ordre de plusieurs dizaines de millions en intégrant l’IA dans l’ensemble de nos processus ».

La restructuration interne, qui a été dévoilée en janvier, devrait affecter environ 8 000 employés de SAP, avec des programmes de congés volontaires et des requalifications internes. M. Klein précise toutefois que l’effectif global de l’entreprise à la fin de l’année devrait être le même que celui de la fin 2023.