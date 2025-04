Europcar en route pour le data-driven

Longtemps appelée Europcar, l’entreprise devient Europcar Mobility Group en 2018, une manière de souligner la diversification de ses activités. Historiquement loueur de véhicules en France et à l’international, l’acteur commercialise aussi des services de mobilité, par exemple sous la marque Ubeeqo dans le domaine de l’autopartage en B2B.

Réalisant environ 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires et employant près de 10 000 collaborateurs, Europcar Mobility Group dispose d’une direction centrale de la donnée (en proximité de la DSI). Celle-ci développe et déploie notamment des solutions pour les filiales pays du groupe (mais pas les franchisés à ce jour).

« Elle est en cours. Elle s’effectue de manière un peu opportuniste en fonction des projets », confie Wanda Saint-Paul. L’entreprise réalise en parallèle une autre migration sur la partie décisionnelle via le passage d’un BusinessObjects « old school » vers la solution Qlik.

Group Head of Data Transformation d’Europcar Mobility Group, elle précise que la direction Data compte au total une cinquantaine de spécialistes, dont trois data scientists réunis au sein d’un petit lab pour le volet Data Science et intelligence artificielle.

Placé depuis trois ans sous la responsabilité d’un Chief Data Officer , le pôle Data couvre un large spectre de missions, dont la gestion de la plateforme grâce à une équipe Ops et engineering. Le Data Office est complété par des équipes « Insights » ( BI , datavisualisation ) & Data Science , et depuis peu « gouvernance & transformation » dirigée par Wanda Saint-Paul.

Afin de détecter des besoins et de construire des tableaux de bord, l’entreprise a aussi testé deux approches distinctes : la co-construction IT-Business et un hackathon sur trois jours en juillet 2024.

Pour lever les obstacles et favoriser l’adoption, le Data Office conçoit des produits ciblés pour différentes populations, comme les agents en station. Pour eux, les produits BI développés sont généralement plus simples d’accès.

Un deuxième Challenges en 2025 pour convaincre

Fort de cette première expérience, Europcar Mobility Group a organisé un second évènement en décembre 2024 échelonné sur une semaine. Le principe de cette « Data Week » n’était pas de réaliser un nouveau concours, mais de présenter les initiatives les plus réussies auprès des différentes filiales pays.

« Cela fonctionne parfaitement. Nous avons plus d’ambitions sur 2025 avec un hackathon qui comportera des équipes dans plusieurs pays. », annonce la directrice de la transformation.

Le hackathon vise à diffuser plus largement encore la culture Data et les usages, mais aussi à renforcer les deux communautés. La première regroupe les utilisateurs de Qlik (350 personnes). La seconde communauté se veut plus experte et composée d’analystes business. Elle intègre les consommateurs quotidiens de BI. Elle joue en outre le rôle « d’ambassadeurs au sein de leurs départements » de la démarche Data.

Les communautés sont animées à l’aide de l’outil collaboratif Workplace de Meta, d’un programme de formation dédié, de communications ciblées, de réunions et de partages d’expérience. Quant à l’onboarding sur Qlik il a été structuré au travers d’un « learning pass », un programme de formation organisé en niveaux.

Les analystes bénéficient pour leur part de réunions plus régulières, tous les 15 jours. Le département du revenu et du capacity management se montre d’ailleurs très impliqué dans cette communauté en raison de la place centrale qu’occupe la donnée dans ses opérations.

« Ils sont très moteurs […]. Ils agissent en autonomie, même si cette démarche a été rendue possible par les moyens fournis par le Data Office », souligne Wanda Saint-Paul.