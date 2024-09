Sortir du cloud : les 8 étapes d’une migration à l’envers

De nombreux avantages incitent les entreprises à migrer vers le cloud public, notamment la possibilité de réduire la complexité opérationnelle et les coûts. Hélas, des entreprises se rendent compte après coup que les services en cloud ne sont pas nécessairement le meilleur support pour certaines applications. Parfois, le cloud finit par coûter plus cher que prévu ou par offrir des niveaux de performance inférieurs. Les exigences en matière de conformité peuvent aussi rendre plus difficile que prévu l'utilisation des services en cloud.

Quelle que soit la raison, vous n'êtes pas obligé de rester dans le cloud. Vous pouvez rapatrier les charges de travail dans vos locaux en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie de sortie du cloud.

Sortir du cloud peut être tout aussi compliqué que de passer au cloud. Mais si vous planifiez le processus de manière systématique et que vous anticipez les difficultés que vous pourriez rencontrer, il est possible de déplacer les applications du cloud vers une datacenter sur site sans perturber les utilisateurs ni perdre de données.

Si votre entreprise doute qu'une application hébergée dans le cloud réponde à ses attentes, il convient d'envisager une stratégie de sortie du cloud. Lisez la suite pour savoir comment effectuer une migration inverse afin de réintégrer les applications hébergées dans le cloud dans le datacenter de l'entreprise.

Qu'est-ce qu'une stratégie de sortie du cloud ? Une stratégie de sortie du cloud est un plan de migration des charges de travail basées sur le cloud vers un environnement sur site. En d'autres termes, il s'agit d'une migration à l'envers. Une stratégie de sortie du cloud doit tenir compte de plusieurs considérations essentielles pour la migration des charges de travail hors du cloud : Quelles données, applications et autres ressources quitteront le cloud, et si certaines charges de travail peuvent rester dans le cloud après que d'autres l’ont quitté.

Les ressources d'infrastructure sur site nécessaires pour prendre en charge les charges de travail que vous rapatriez du cloud.

Les ressources en personnel nécessaires pour effectuer une sortie du cloud.

L'ensemble des processus et des procédures que l'entreprise mettra en œuvre pour mener à bien sa sortie du cloud.

Le processus de sortie du cloud est parfois appelé rapatriement du cloud. L'analogie derrière ce terme est que le rapatriement du cloud est similaire au rapatriement d'une personne qui a quitté son pays d'origine.

Pourquoi est-il important d'avoir une stratégie de sortie du cloud ? L'élaboration d'une stratégie de sortie du cloud est importante car la migration des charges de travail hors du cloud peut être au moins aussi complexe que leur migration vers le cloud. Sans un plan systématique de sortie du cloud, il est difficile de s'assurer que la migration se déroule sans heurts et ne perturbe pas la continuité de l'activité. Une entreprise peut rencontrer des problèmes tels que l'oubli de rapatrier certaines applications ou l'impossibilité d'acquérir suffisamment de ressources sur site pour prendre en charge les applications lorsqu'elles quittent le cloud. En outre, bien que les fournisseurs de cloud proposent des outils pour faciliter la migration des charges de travail vers le cloud, ils n'offrent pratiquement aucun outil pour rationaliser le processus de sortie du cloud. Les stratégies de sortie du cloud sont également utiles parce que les services en ligne n'offrent pas toujours la valeur espérée par les entreprises lorsqu'elles y transfèrent des applications. En théorie, le cloud peut contribuer à rendre les applications plus évolutives et à améliorer les performances en fournissant un accès à la demande à des ressources d'infrastructure virtuellement illimitées. En outre, le cloud est souvent présenté comme un moyen de réduire la complexité opérationnelle en éliminant la nécessité de gérer l'infrastructure physique. Dans la pratique, cependant, les avantages que les entreprises espèrent obtenir en migrant vers le cloud ne sont pas toujours à la hauteur de la réalité. Dans certains cas, les performances des charges de travail dans le cloud sont en fait moins bonnes en raison de problèmes tels que de mauvaises configurations ou la possibilité de tirer parti du matériel à l'état brut dans les centres de données sur site. Le cloud peut également s'avérer moins rentable, parce qu’il est difficile de s'y retrouver dans les règles complexes de tarification et aussi d'éviter les nombreux frais « cachés » - tels que les pénalités pour sortir des données et celles pour en demander - qui peuvent alourdir les factures du cloud. Les exigences de conformité peuvent également compliquer l'utilisation du cloud. Par exemple, de nouvelles règles de conformité peuvent obliger une entreprise à s'assurer que ses données résident dans une certaine juridiction géopolitique, ce qui n'est pas toujours possible lorsqu'on utilise le cloud. Lorsque les entreprises se trouvent dans de telles situations, elles peuvent décider que le retour sur site est le meilleur moyen d'atteindre leurs objectifs. Dans ce cas, il est essentiel de disposer d'une stratégie de sortie du cloud.