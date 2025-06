Migration vers le cloud : les outils et les méthodes à utiliser

Il existe deux approches principales pour déplacer des données et des applications lors d’une migration d’un datacenter vers le cloud : la migration hors ligne ou en ligne. Chaque approche offre différents avantages et inconvénients du point de vue de la performance, des économies de coûts et de la sécurité.

Le principal inconvénient du rachat est que vous aurez généralement moins de contrôle sur la façon dont vos charges de travail sont configurées. Les services gérés n’offrent généralement pas autant d’options que lorsque vous installez et exploitez vous-même une application. D’autre part, le rachat est une méthode de migration rapide et simple qui élimine le besoin de gérer les charges de travail par vous-même.

Mais si vous vouliez replatformer la charge de travail, vous pouvez plutôt héberger l’application sur un serveur cloud tout en utilisant un service de base de données géré et offert par votre fournisseur de cloud – par opposition à une base de données que vous avez configurée et gérée vous-même – pour héberger ces données. Cela réduit la charge de maintenance, car vous n’avez plus à gérer la base de données par vous-même et vous n’avez pas besoin d’apporter des modifications substantielles à l’application ou à ces données.

Le réhébergement, parfois appelé lift and shift , signifie prendre une charge de travail sur site et la déplacer vers le cloud tout en apportant peu, voire aucune modification à la charge de travail elle-même. Par exemple, si vous avez une application exécutée sur un serveur local, vous pouvez la réhéberger dans le cloud en la déplaçant vers une machine virtuelle basée sur le cloud qui exécute le même système d’exploitation que le serveur local.

De nombreuses méthodes sont disponibles pour déplacer les charges de travail des systèmes sur site vers le cloud, chacune d’entre elles peut être mise en œuvre par le biais d’une approche de migration en ligne ou hors ligne. Voici un aperçu des types de techniques de migration vers le cloud les plus courants, ainsi que de leurs avantages et inconvénients.

Cette méthode nécessite également généralement plus de planification et d’efforts qu’une migration en ligne, car les administrateurs doivent acquérir des supports de stockage portables et gérer le processus en plusieurs étapes de les déplacer physiquement vers un fournisseur de cloud. Ils doivent également gérer les risques de sécurité physique qui pourraient découler de parties non autorisées accédant à des supports de stockage portables contenant des données sensibles.

Choisissez entre une migration hors ligne et une migration en ligne

Pour décider si la migration hors ligne ou en ligne correspond le mieux à vos besoins, tenez compte de ce qui suit.

1/ Le volume de données

Les principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d’une méthode de migration sur site vers le cloud sont la quantité de données que vous devez déplacer et la rapidité avec laquelle vous devez les déplacer. Bien qu’une migration en ligne puisse être le choix le plus simple et le plus populaire, elle peut être problématique pour les entreprises disposant de grandes quantités de données et d’un calendrier de migration strict.

Par exemple, si une entreprise ne dispose que de 1 To de données à migrer et qu’une connexion réseau de 1 Go/s est disponible, la migration en ligne devrait prendre moins de trois heures sur une connexion Internet standard. Cependant, 1 000 To prendraient probablement plus de 100 jours pour être transférés sur la même connexion réseau.

Le temps de transfert total est important à prendre en compte, car il détermine non seulement la durée du processus de migration, mais aussi la quantité de synchronisation des données à effectuer après la migration pour s’assurer que la copie cloud de vos données représente parfaitement la version sur site la plus récente des données. Si les charges de travail restent opérationnelles sur site pendant la migration, les données transférées vers le cloud peuvent finir par être différentes des données les plus à jour qui existent sur site.

2/ L’interruption de la charge de travail

Une façon de relever l’enjeu de devoir garder les données synchronisées pendant une migration est d’arrêter les charges de travail avant la migration, afin que les données restent cohérentes entre les copies sur site et dans le cloud. Cependant, cela peut ne pas être acceptable si vous avez des charges de travail critiques qui ne peuvent pas être suspendues.

Cela peut également être un problème si vous avez beaucoup de données à déplacer et que vous ne pouvez pas laisser une application ou un service fermé pendant des jours ou des semaines pendant que vous attendez la fin d’une migration en ligne.

Une autre approche consiste à effectuer la migration tout en laissant votre charge de travail active, puis à l’arrêter et à effectuer une synchronisation des données – à l’aide d’un outil tel que Rsync – entre les copies de données sur site et dans le cloud qui ne mettent à jour que les données qui ont changé depuis la migration.

Cela peut réduire les temps d’arrêt de la charge de travail, car la charge de travail n’est inactive que pendant la synchronisation, et non pendant le processus de migration complet. Mais gardez à l’esprit que le processus de synchronisation peut finir par prendre beaucoup de temps s’il existe de nombreuses différences entre les instances sur site et dans le cloud de vos données, de sorte que cette méthode pourrait encore entraîner des temps d’arrêt importants.

Pour ces raisons, considérez la quantité, le cas échéant, de perturbations que vos charges de travail peuvent tolérer lors de l’exécution d’une migration. Étant donné que la migration hors ligne est plus rapide dans les situations impliquant de grands volumes de données, elle peut être préférable dans les cas où vous devez migrer de grands volumes de données tout en minimisant les temps d’arrêt.

3/ La fiabilité du réseau

La fiabilité de la connexion réseau doit également être prise en compte lors de l’évaluation des méthodes de migration sur site vers le cloud. Si une connexion réseau est intermittente ou si la disponibilité de la bande passante fluctue de manière imprévisible, une migration en ligne pourrait prendre plus de temps que possible.

Certaines données pourraient également avoir besoin d’être recopiées en raison de l’échec des transmissions sur une connexion floconneuse, exacerbant le temps et la difficulté de la migration. Il y a beaucoup moins de risques de problèmes de transfert de données lors de la migration hors ligne, car les supports de stockage physiques et les téléchargements locaux sont généralement plus fiables que l’utilisation d’Internet.

4/ La sécurité

La sécurité est un autre problème. Si un réseau en ligne ne peut pas être approuvé ou s’il n’est pas possible de chiffrer des données sensibles avant la migration, une migration hors ligne peut être nécessaire. Il est important de penser aux risques de sécurité physique de la migration de données hors ligne si vous choisissez cette voie.

Que vous choisissiez la migration en ligne ou hors ligne, la compression des données est l’une des rares techniques qui peuvent accélérer le processus. La compression des données réduit le nombre de bits nécessaires pour représenter les données, de sorte que plus de données peuvent être déplacées en utilisant la même bande passante réseau ou moins de supports de stockage physiques.

En outre, les entreprises peuvent rationaliser la migration en ligne en transférant d’abord les données les plus importantes, telles que les données qui alimentent les charges de travail critiques. Cette technique permet aux utilisateurs de profiter du cloud plus rapidement, même si la migration globale prend un certain temps.

L’analyse des données pour supprimer les fichiers redondants ou inutiles avant la migration peut également réduire la quantité totale de données à migrer et accélérer le processus de migration.