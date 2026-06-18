Stockage : l’impact des technologies récentes sur la sécurité des baies SAN

Les baies de stockage en mode bloc, ou SAN, ont longtemps été le centre de gravité de la configuration des serveurs. Cette approche est désormais supplantée par diverses avancées technologiques dans le datacenter. Si ces avancées ont vocation à améliorer la vitesse et les fonctionnalités des baies SAN, elles ont aussi l’inconvénient d’en augmenter la surface d’attaque possible.

Cet article liste les principaux points de vigilance.

Les charges de travail liées à l'IA ou nécessitant un accès faible latence aux données

L'introduction des activités d'IA, ainsi que des charges de travail qui y sont associées, a modifié la manière dont les baies SAN sont utilisées et, par conséquent, leurs exigences en matière de sécurité.

L'augmentation du trafic généré par les activités de stockage pilotées par l'IA met à rude épreuve la bande passante existante des baies SAN, ce qui se traduit par une latence accrue et des temps de réponse plus longs.

Cette croissance du trafic entraîne également une augmentation proportionnelle des surfaces d'attaque potentielles. La nécessité accrue de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données en transit et au repos signifie que le chiffrement revêt une importance capitale.

Le risque accru d'attaques basées sur l'IA signifie que les configurations SAN pourraient être menacées, notamment par une manipulation malveillante des caractéristiques de zonage et de masquage. Les entreprises qui envisagent une sécurité SAN avancée doivent s'assurer que des outils basés sur l'IA sont en place pour offrir le plus haut niveau de protection.

NVMe-oF et NVMe/TCP. Succédant au protocole SCSI des disques durs, le protocole NVMe offre des vitesses plus élevées avec les SSD. À l’échelle d’un SAN cela se traduit par des connexions NVMe-over-Fabrics (alias NVMe-oF), à savoir le passage d’un protocole NVMe au travers d’une connexion réseau vers le SAN : NVMe/TCP par-dessus un réseau Ethernet, ou NVMe/FC par-dessus des liens Fiber Channel.

Dans tous les cas, le NVMe-oF élargit la surface d'attaque potentielle en augmentant le nombre de machines prises en charge. Sa variante NVMe/TCP pourrait même ouvrir la voie à des attaques par usurpation d'identité grâce à des attaques au niveau de la couche réseau. Le chiffrement est pratiquement indispensable.

Stockage cyberrésilient. La résilience, c'est-à-dire la capacité à survivre à de nouvelles attaques en tirant les leçons des précédentes et en adaptant les mesures correctives pour assurer une meilleure protection à l'avenir, est devenue une exigence fondamentale en matière de sécurité des baies SAN.

Les stratégies de stockage cyberrésilient comprennent les snapshots, l'isolation physique (alias air-gap), la restauration automatisée, les architectures « zero-trust » et la surveillance à des fins d’analyse du comportement du réseau. L'intelligence artificielle joue également un rôle majeur dans la mise en place de cette résilience.

SAN en cloud hybride et en multicloud. Alors que les baies SAN étaient traditionnellement confinées aux datacenters, les nouvelles architectures basées sur le cloud étendent la portée d'un SAN au-delà des murs de l’entreprise. Les nouvelles implémentations peuvent inclure des configurations cloud et sur site (hybrides) ainsi que des déploiements multicloud.

L'utilisation d'API pour la fourniture et la surveillance de services par des SAN adjacents au cloud peut introduire de nouvelles cibles pour les cyberattaques. Étendre la portée d'un SAN au-delà du centre de données peut affecter le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) sur plusieurs terminaux. Les clés de chiffrement interenvironnements et d'autres éléments peuvent également présenter des incohérences.

100 % SSD.En fonction des besoins de l'entreprise et des exigences en matière de reprise après sinistre, les SAN actuels peuvent connecter divers périphériques de stockage, notamment des disques durs, des systèmes de bandes et des SSD. L'évolution vers une infrastructure 100 % SSD permet d'atteindre des vitesses de lecture/écriture et une capacité de stockage plus élevées.

En revanche, cela augmente également les contraintes en matière de sécurité. Typiquement, les technologies de chiffrement doivent désormais prendre en charge des vitesses réseau plus élevées.

Ces mêmes vitesses élevées impliquent que les pirates qui parviennent à s'introduire dans le réseau agiront plus rapidement et causeront des dégâts à un rythme plus soutenu.

De plus, les firmwares et les contrôleurs nécessaires au fonctionnement des SSD peuvent eux aussi devenir des cibles.