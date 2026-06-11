Stockage : l’essentiel des offres SAN

Le choix d’une baie de stockage SAN, c’est-à-dire une baie de disques qui partage ses contenus en mode bloc avec plusieurs serveurs, peut s’avérer une tâche ardue lorsqu’il s’agit de comparer les produits et d’en comprendre les différences. Les décideurs informatiques doivent évaluer des facteurs tels que l’évolutivité, les performances, la disponibilité, la gestion et la protection des données.

Le mode bloc permet aux serveurs de lire ou d’écrire individuellement la plus petite fraction d’un support de stockage. Cela est notamment utile dans les bases de données où l’on ne souhaite pas réenregistrer l’intégralité d’une base chaque fois que l’on ne change qu’une information. C’est aussi utile en virtualisation pour les mêmes raisons : on ne souhaite pas réécrire l’intégralité de l’image-disque d’une VM à chaque fois que celle-ci change un fichier dans son volume virtuel.

Cependant, les baies SAN actuelles offrent de plus en plus aux serveurs des protocoles de stockage de niveau supérieur, comme un système de fichiers ou un mode objet. Ceci afin de ne pas avoir à les paramétrer au niveau des serveurs, quand ceux-ci doivent utiliser autre chose que des bases de données ou des machines virtuelles sur une partie des disques.

Concernant le protocole de partage pour le mode bloc, c’est le NVMe-over-Fabrics qui s’impose à l’heure actuelle pour les charges de travail liées à l’IA. Souvent raccourci avec l’acronyme NVMe-oF, ce protocole est plus exactement une famille de protocoles qui consistent tous à envoyer des ordres d’accès au protocole NVMe par-dessus une connexion réseau.

Du plus lent au plus rapide, on dénombre principalement les protocoles NVMe/TCP, au-dessus d’un réseau Ethernet classique peu cher, NVMe/RoCE, au-dessus d’un réseau Ethernet un peu plus cher capable de ne pas perdre ses paquets, et NVMe/FC, au-dessus d’un réseau Fiber Channel plus cher que les autres et sur lequel les données voyagent sans perdre du temps avec le décodage des en-têtes.

Les protocoles historiques iSCSI et Fiber Channel sont toujours proposés. Ces protocoles sont des déclinaisons du protocole SCSI. Le SCSI présente le mérite d’être compatible avec les disques durs et les SSD. Le NVMe, pour sa part, est plus rapide avec les SSD, car il ne les considère pas comme des unités de disques rotatifs tributaires de contraintes mécaniques, mais comme des mémoires Flash avec des cellules directement accessibles. L’iSCSI fonctionne sur un réseau Ethernet standard, comme le NVMe/TCP. Et le Fiber Channel fonctionne sur un réseau Fiber Channel, comme le NVMe/FC.

Dans tous les cas, l’utilisation du protocole conditionnera les cartes réseau à mettre dans la baie : de l’Ethernet, du RoCE ou du FC. Dans les usages courants (hors clusters d’entraînement d’IA), les cartes Ethernet et RoCE d’une baie de stockage grimpent à 100 Gbit/s et les cartes FC à 64 Gbit/s, ce qui revient environ au même en matière de performances.

Enfin, les baies SAN modernes se caractérisent aussi par des interfaces d’administration épaulées par IA et des fonctionnalités de protection contre les ransomwares.

Les principaux équipements SAN du marché sont les suivants :

Dell PowerMax et PowerStore.

HPE Alletra Storage MP et Nimble.

Hitachi Vantara VSP (Virtual Storage Platform).

IBM FlashSystem.

Infinidat InfiniBox.

NetApp All-Flash FAS (AFF).

Everpure FlashArray.

VAST Data Platform.

Ces solutions de stockage s’adressent à des entreprises de toutes tailles et prennent en charge un large éventail de charges de travail. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle constitue un bon point de départ pour comprendre bon nombre des enjeux liés au stockage d’entreprise à prendre en compte lors de l’évaluation d’une solution SAN.

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Dell PowerMax et PowerStore La famille PowerMax propose des solutions de stockage de données haut de gamme, destinées aux PME et aux grandes entreprises. Les modèles peuvent atteindre une capacité effective de 18 Po et offrir jusqu’à 18 millions d’IOPS, avec des temps de réponse en lecture inférieurs à 80 microsecondes (μs). Une baie PowerMax se connecte à ses tiroirs de SSD en NVMe/FC et sa bande passante grimpe à 64 Go/s. Sa vitesse est aussi due à la présence de modules SCM (Storage-Class Memory), soit des mémoires plus rapides que les NAND des SSD et qui conservent les données après extinction, au contraire des mémoires DRAM. La dernière version 10.2 du système des PowerMax 10.2 apporte une mise en cache optimisée par l’IA, afin de mieux prédire quelles données gagneront à demeurer sur les modules SCM. Elle prend aussi en charge jusqu’à 65 millions de snapshots. Pour compléter la gamme PowerMax, Dell propose également les baies de milieu de gamme PowerStore. Ces solutions offrent jusqu’à 11,3 Po de capacité effective et fournissent plus de 1,2 million d’IOPS, avec une latence d’environ 0,5 milliseconde. Les baies PowerMax et PowerStore garantissent une disponibilité de 99,9999 % et intègrent des dispositifs de sécurité comme la surveillance proactive et le chiffrement des données au repos. Les deux solutions utilisent une détection des ransomwares basée sur l’IA, avec une précision de 99 %. Elles proposent des fonctions de déduplication et de compression, avec un taux d’efficacité de 6:1. Dell commercialise ses baies au travers de son programme APEX On Demand, qui comprend des options basées sur la consommation à la demande.

HPE Alletra MP et Nimble La baie Alletra MP de série B (pour « Block »), version moderne de la HPE Primera, repose sur une architecture active-active entre plusieurs nœuds. Une Alletra MP B10000 peut atteindre une capacité brute de 2,2 Po et une capacité effective de 6,1 Po après compression/déduplication. Elle fournit jusqu’à 2 millions d’IOPS, avec une latence inférieure à 500 μs et une bande passante cumulée de 125 Go/s. La plateforme garantit une disponibilité de 100 % et intègre un logiciel intelligent basé sur l’IA qui protège contre la corruption silencieuse des données, assure l’intégrité des données de bout en bout et prend en charge les opérations autonomes. HPE propose également Nimble, une plateforme de stockage intelligente et autogérée qui offre un RAID à parité Triple+ pour la protection des données (on peut perdre trois disques par pool RAID, sans perdre de données). La plateforme garantit également une disponibilité de 99,999 9 %. Un système Nimble 100 % flash gère jusqu’à 1,8 Po de capacité brute et 6,7 Po de capacité effective. NimbleOS 6.1.2+ inclut une détection des cybermenaces intégrée à la suite de virtualisation VMware. HPE propose son programme de tarification à la consommation GreenLake, qui offre une évolutivité élastique et des options d’abonnement avec paiement à l’utilisation.

Hitachi Vantara VSP La famille VSP comprend plusieurs gammes de produits destinées aux PME et aux grandes entreprises, pour les serveurs traditionnels comme pour les mainframes. La série VSP One Block peut atteindre une capacité brute de plus de 100 Po avec son modèle B28, tout en offrant 10,1 millions d’IOPS et une latence de 40 μs, avec une bande passante de 164,2 Go/s. Le modèle VSP One Block 26 peut atteindre une capacité brute de 50 Po et offrir 3,5 millions d’IOPS avec une bande passante de 50 Go/s. Tous les systèmes VSP garantissent une disponibilité de 100 % et intègrent Hitachi Command Suite, un ensemble de logiciels intégrés pour l’exploitation et la surveillance des environnements de stockage. Les systèmes VSP offrent également des fonctionnalités de protection des données, comme la réplication et le chiffrement au repos, ainsi que des API REST pour l’intégration avec des outils de gestion tiers. De plus, les baies VSP sont livrées avec le logiciel d’ingestion de données Pentaho, pour aspirer et nettoyer les données provenant de n’importe quelle source dans n’importe quel environnement. Hitachi propose désormais des accords de niveau de service (SLA) en matière de performances et de durabilité, assortis de dédommagements financiers en cas d’indisponibilité opérationnelle de la baie. Le programme commercial EverFlex d’Hitachi offre aux clients une gamme d’options, notamment l’achat, la location et la consommation.

IBM FlashSystem Les baies SAN FlashSystem d’IBM comprennent des modèles d’entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme, conçus pour répondre à un large éventail d’exigences de la part des applications. Par exemple, l’IBM FlashSystem 9500 peut atteindre une capacité utile de 64 Po et offrir jusqu’à 22 millions d’IOPS, avec une latence de 50 μs et un débit de 200 Go/s. Un système individuel peut prendre en charge jusqu’à 20 Po de capacité effective et 5,5 millions d’IOPS. La plateforme FlashSystem promet une disponibilité de 99,999 9 % et offre une administration centralisée ainsi qu’une analyse prédictive basée sur l’IA pour optimiser le stockage en amont des pics d’activité. On y trouve un ensemble d’outils pilotables par API pour une utilisation du stockage en cloud hybride ou conjuguée avec des baies de stockage d’autres marques. Une baie FlashSystem peut désormais répliquer son contenu sur trois sites distants. Ce dispositif s’articule avec une détection multicouche des ransomwares, dont la précision est évaluée à 99 %. Les autres dispositifs de sécurité intégrés comprennent les snapshots, le chiffrement de niveau 1 conforme à la norme FIPS 140-2 ou encore et la prise en charge de couches d’isolation physique. IBM a récemment ajouté une fonctionnalité de détection des ransomwares basée sur l’IA. IBM propose plusieurs options de paiement, notamment des prêts, du crédit-bail, le financement de projets et des systèmes d’occasion certifiés, ainsi que des formules d’abonnement à court et à long terme.

Lenovo (Infinidat) InfiniBox La gamme Lenovo InfiniBox comprend plusieurs modèles, chacun destiné à un type de charges de travail. Dans la dernière génération G4, une InfiniBox peut atteindre une capacité effective de 33 Po et traiter 2,5 millions d’IOPS avec un débit de 63 Go/s et une latence de 35 μs. Les accords de niveau de service (SLA) garantissent une disponibilité de 100 %. Une baie InfiniBox dispose d’une architecture entièrement intégrée et autoréparatrice, dotée d’une conception redondante qui permet une récupération rapide. Depuis récemment, elle sait partager ses contenus en mode objet (protocole S3) et supporte les SSD NVMe QLC plus capacitifs. Les systèmes InfiniBox sont équipés d’InfiniVerse, un outil d’analyse qui s’exécute depuis le cloud. Il fournit des informations sur le parc Infinidat déployé et prédit l’impact des modifications apportées à l’infrastructure de stockage sur les performances des applications. On y trouve également Neural Cache, un algorithme qui apprend au fur et à mesure l’activité des entrées-sorties dans une entreprise pour optimiser le cache. Pour la protection des données, InfiniSafe Automated Cyber Protection inclut désormais la détection des cybermenaces liées à VMware, une redondance N+2 (on peut perdre deux nœuds de stockage), des snapshots qui s’effectuent sans ralentissement, ainsi que le chiffrement des données au repos. Le système d’exploitation InfuzeOS fournit une API RESTful complète et une interface en ligne de commande pour automatiser les tâches complexes. Ces systèmes offrent également une interface utilisateur graphique HTML5, InfiniMetrics, pour la gestion et le reporting, ainsi qu’une boîte à outils complète, Infinidat Host PowerTools, et un ensemble d’API pour piloter la baie en mode bloc depuis des containers dans un cluster Kubernetes. Les baies InfiniBox ont été développées par Infinidat, lequel a récemment été racheté par Lenovo. Jusque-là, Infinidat proposait le programme InfiniBox FLX, un modèle d’abonnement tout compris ou à la carte, qui s’adapte au fil du temps à la hausse comme à la baisse des besoins.

NetApp AFF Surtout vendues comme des NAS, les baies AFF de NetApp peuvent aussi s’utiliser en mode bloc. On y trouve des systèmes d’entrée de gamme, de taille moyenne et de classe grand compte. Selon le modèle, un cluster évolutif de la série A peut offrir plus d’un exaoctet (Eo) de capacité effective, ou fournir jusqu’à 15 millions d’IOPS avec une latence inférieure à 500 ms. Un nœud de la série A peut à lui seul prendre en charge jusqu’à 4 Po de stockage effectif et 2 millions d’IOPS avec un débit pouvant atteindre 40 Go/s. NetApp propose également la série C, dont les SSD sont des modèles QLC plus capacitifs. Les baies AFF offrent une disponibilité de 99,9999 % et intègrent les solutions de protection des données SnapCenter Backup Management, SnapMirror Data Replication et SnapLock Data Compliance. Leur système d’exploitation offre une protection en temps réel contre les ransomwares et il est conforme aux niveaux 1 et 2 de la norme FIPS 140-2, c’est-à-dire avec une prise en charge naturelle des disques à chiffrement automatique. De plus, leur système fournit des API REST pour une intégration au cloud. Quand elles sont destinées à être utilisées en mode bloc, les baies AFF sont vendues pré-formatées par NetApp pour les bases de données SQL Server, MySQL, SAP et Oracle. NetApp commercialise ses baies sous les programmes Keystone Flex Pay – qui inclut des solutions de financement et de location traditionnelles –, ainsi que Keystone Flex Subscription – qui offre des abonnements évolutifs pour une expérience de type cloud. L’option Keystone Flex Utility aide les clients à aligner leurs coûts sur leur utilisation réelle.

Everpure FlashArray La gamme de produits SAN FlashArray d’Everpure (anciennement Pure Storage) comprend la série FlashArray//X, destinée aux applications à haute performance, et la série FlashArray//C, conçue pour les applications plus traditionnelles. La série //X90 peut atteindre une capacité effective de 4,4 Po, tandis que la FlashArray//C grimpe à 8,9 Po grâce à ses modules Flash QLC. Plus exactement, les baies d’EverPure ne fonctionnent pas avec des SSD traditionnels, mais avec des modules Flash appelés DFM. Ces derniers sont débarrassés du firmware et de la RAM qui sont embarqués d’ordinaire dans un SSD pour gérer les cellules NAND. Chez EverPure, cette gestion est confiée au contrôleur de la baie. La place libérée est occupée par davantage de circuits NAND, ce qui fait qu’un DFM a généralement deux fois plus de capacité qu’un SSD de génération équivalente. La série //X offre une latence inférieure à 100 μs. Une FlashArray affiche également une disponibilité de 99,9999 % et inclut DirectFlash, un logiciel intelligent qui met en œuvre une gestion globale des modules DFM, notamment la correction d’erreurs, la maintenance (garbage collection) et l’optimisation des entrées-sorties. La console d’administration Pure1 fonctionne depuis le cloud. Elle s’accompagne de Pure1 Meta, un service basé sur l’IA qui permet une maintenance autonome. De plus, les systèmes FlashArray intègrent la fonctionnalité Purity Deep Reduce, qui offre une compression alimentée par l’IA, un stockage unifié entre les modes bloc et fichier, ainsi qu’une sécurité de haut niveau. Le système d’exploitation Purity intègre des API qui rendent possible une administration automatisée. Les baies FlashArray sont conformes à la norme de sécurité FIPS 140-2 et intègrent ActiveCluster pour la continuité des activités comme la reprise après sinistre. Pure Storage propose un programme commercial Pure as-a-Service, qui revient à une tarification à la consommation (« as-a-Service »). Pure Storage propose également son programme d’abonnement Evergreen Storage, grâce auquel il est possible de mettre à jour les contrôleurs ou les modules DFM de ses baies sans interruption.

Un cas à part : Vast Data Vast Data se spécialise dans les baies de stockage destinées à l’IA et au supercalcul, plutôt que dans les baies SAN traditionnelles. De fait, ses concurrents sont d’ordinaire des marques du monde HPC, comme DDN ou Weka, plutôt que les fabricants de baies SAN. Cela dit, comme son système d’exploitation gère le partage de ses disques en mode bloc en plus des modes fichiers et objet, il est cohérent de citer ses baies dans cet article. La différence est que les baies de Vast Data ne proposent en aucun cas de protocole SCSI. Les SSD sont pilotés uniquement via des protocoles NVMe-oF, en plus de l’InfiniBand, un protocole et un réseau de stockage dédié aux supercalculateurs. Par ailleurs, les baies de Vast Data sont qualifiées pour des cartes Ethernet RoCE de très haut débit, comme les 200 ou 400 Gbit/s. Toutefois, il reste possible de les utiliser avec des serveurs traditionnels et des cartes en 100 Gbit/s. Une autre différence est que les baies de Vast fonctionnent en mode désagrégé : chacun de ses nœuds de stockage est un véritable serveur qui exécute certaines couches d’un système de stockage SDS. Cette architecture rend un cluster de stockage Vast Data extrêmement élastique, avec des exaoctets de capacité possibles et une distribution des nœuds de stockage sur plusieurs sites.