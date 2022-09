Wisper ou le poste de travail virtuel hybride

Wisper, né en 2016, commercialise deux produits, essentiellement à destination des centres de contacts : Cebox, une architecture hybride de postes de travail virtualisés, a été développée par Wisper, et XiVO, racheté en 2020.

À ses débuts, Cebox, qui s’appelait NTV, était un logiciel de VDI comme ce que peuvent proposer Citrix et VMware. Le parti pris de la R&D a été de transformer ce VDI en un produit sans infrastructure. Car le point noir du VDI est l'infrastructure à mettre en place, les grandes fermes de serveurs qui consomment de l'énergie et qu’il faut approvisionner en serveurs, sans compter les licences. Une réflexion qui rappelle celle de feu-Kaviza, racheté par Citrix en 2011.

« Cebox un une machine virtuelle qui combine le meilleur de l'infrastructure locale avec l'infrastructure cloud », affirme Bertrand Micheau, directeur général adjoint de Wisper. « La VM tourne sur un mini PC NUC d’Intel, mais elle est administrée, ainsi que tous les applicatifs, en central dans notre cloud OVH ou AWS (distribution des médias, sécurité) ».

Par exemple, un agent, dans un centre de contacts travaillant pour plusieurs compagnies d’assurance, peut aller chercher sur le cloud la machine virtuelle qui correspond à chaque assureur, avec son propre patrimoine applicatif. Idem pour un centre de formation, qui peut avoir un PC virtuel le matin pour telle formation et un autre l’après-midi pour un cours différent.

Le deuxième avantage est à chercher du côté de la sécurité, car si le collaborateur est infecté par un ransomware, un mode read only permet d'écraser la machine et revenir à celle de la veille.

« Le troisième point est que par rapport au cloud PC, qui est peut être notre premier compétiteur, quand celui-ci tombe en panne, ce n’est pas une application qui tombe, c'est la totalité des applications qui sont sur le PC avec une impossibilité de travailler », affirme Bertrand Micheau.

Aujourd’hui, Cebox est installé chez 30 clients et 25 000 utilisateurs s’en servent. Enfin, dernier aspect important, Cebox se veut moitié moins cher qu’une machine virtuelle de VMware ou Microsoft.

Le logiciel XiVO était à ses débuts un simple logiciel de téléphonie IP qui s'est enrichi d'une plateforme de communication unifiée pour aboutir finalement à un ensemble d'outils pour les centres de contact. De quoi en faire un outil métier pour ces derniers : « typiquement, quand vous appelez les pompiers vous tombez sur un outil XiVO », illustre Bertrand Micheau.

XiVO est open source. Mais une dizaine de développeurs l’enrichit régulièrement. Dès lors, « de plus en plus, nous allons nous diriger vers une tarification à l'usage avec les mises à jour de la solution et le support. Aujourd'hui, nous facturons du service à l'entrée, du support en bout de chaîne, mais nous ne facturons pas l'usage de la solution. Depuis un an et demi, notre R&D a travaillé sur de nouveaux composants rendus propriétaires », justifie Bertrand Micheau. Cela concerne notamment l'accès à des services tels que l'application mobile : « cela sera payant à travers une formule qu'on appelle l'USM pour usage, support, et mise à jour ». Aujourd’hui, 300 000 utilisateurs dans le monde, dont une très grande partie en France, exploitent XiVO.

Wisper a racheté XiVO parce que tous deux proposaient un logiciel sur le poste de travail: la base installée XiVO pouvait donc être intéressée par Cebox et inversement. En outre, les clients des deux solutions cherchaient des formules packagées.