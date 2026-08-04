AG2R La Mondiale : de l’hétérogénéité à la centralisation de la finance dans le cloud

En 2023, le paysage applicatif finance d’AG2R La Mondiale est marqué par l’hétérogénéité, avec des outils comme Coda et Synertrade pour les achats, Accurate pour le rapprochement, ou Cognos pour le contrôle de gestion.

La direction financière fait face à des silos de données et à l’obsolescence de ses applications, nécessitant des montées de version qui elles-mêmes impliquaient un investissement important pour un bénéfice métier limité.

Du constat à l’anticipation financière Mais l’enjeu de la transformation dépassait le cadre IT. Comme l’explique Frédéric Guibé, directeur MOA à la direction Finance et Risques, il s’agissait de passer d’un suivi du « décaissé » (vision comptable a posteriori) à un pilotage « à l’engagé » pour être capable d’alerter sur la consommation budgétaire dès la signature du bon de commande. « Ce qui fait l’originalité de notre projet, c’est que nous avons questionné nos équipes sur leurs attentes métiers afin que cet investissement aille au-delà des besoins de la direction financière », ajoute Frédéric Guibé. Cette approche centrée sur le client interne – qu’il s’agisse de la retraite, de la santé ou de la prévoyance – a permis d’enrichir le modèle de données (clé comptable) avec des dimensions analytiques fines (code produit, zone géographique ou type de réseau).

Sanctuariser le standard pour prévenir la dette technique Face au leader historique SAP, AG2R La Mondiale a opté pour le « challenger » Oracle, mieux capable – selon l’assureur – de répondre à la stratégie multi-cloud amorcée en interne. Le choix du full SaaS a par ailleurs été guidé par une volonté de rupture avec les cycles de migration complexes. Le projet PPI repose aussi sur de l’adoption d’un standard. Plutôt que d’adapter l’outil aux processus (souvent hérités de contraintes techniques passées), le groupe s’est imposé de limiter les spécifiques. Pour le responsable MOA, la fin du sur-mesure est un levier d’agilité qui élimine la dette technique « C’était une contrainte salvatrice nécessaire pour avancer dans le bon sens, car cela nous évite de nous disperser dans des développements coûteux », résume Frédéric Guibé. Enfin, le cloud offre un accès aux innovations, comme l’intelligence artificielle, sans surcoût d’infrastructure et dans un cadre sécurisé pour un acteur régulé, poursuit-il.

Pas de « Big Bang », mais des étapes adaptées à l’assurance Le déploiement, piloté avec Accenture, a dû absorber une complexité technique élevée avec l’intégration de 40 systèmes de gestion en amont qui déversent leurs flux dans la nouvelle plateforme Oracle. Lancé fin 2023, le projet a suivi trois étapes : un cadrage au premier semestre 2024, le prototypage au second semestre, puis une phase de tests intensifs en 2025. Pour sécuriser le démarrage global en janvier 2026, AG2R La Mondiale a misé sur une stratégie de pilotes progressifs dès juin 2025 auprès d’entités réduites, suivies d’une ouverture anticipée du module achats en décembre. En juin 2026, la PPI traitait environ un million de lignes d’écriture comptable par mois.

Assurer la pérennité des compétences Mais la performance d’un outil dépend de l’adhésion de ses utilisateurs. Avec 120 contributeurs directs et des centaines d’utilisateurs finaux, le chantier de conduite du changement a été conséquent, note Frédéric Guibé. Pour transformer des experts métiers en ambassadeurs, AG2R La Mondiale a choisi la méthode « Train the Trainer ». Accompagnés par la DRH, les formateurs internes ont bénéficié d’un coaching sur leur posture pédagogique avant de partager leur savoir avec leurs pairs. Comme les périodes de clôture annuelle rendent compliquer toute formation en décembre, les équipes ont été formées en amont, en septembre et en octobre, en vue d’une utilisation en janvier 2026. Ce décalage n’était pas optimal pour pérenniser les réflexes des utilisateurs. La MOA a donc proposé de nouvelles sessions pour accompagner les équipes après le démarrage, en situation réelle.