Chez Jaguar Land Rover, l’analytique est aussi tout-terrain

En février 2021, Thierry Bolloré, alors PDG de Jaguar Land Rover (JLR), a dévoilé un plan visant à redynamiser le constructeur automobile de luxe. Ce plan repose sur des services connectés, des technologies axées sur le traitement des données et ce qu’il décrit comme une « numérisation absolue du parcours et de l’expérience client ».

Dans le cadre de cette « réinvention » de JLR, Clive Benford, Chief Data Officer et responsable du programme d’analytique d’entreprise de la firme jusqu’en octobre 2022*, déclarait en juin dernier à ComputerWeekly [propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT] qu’une culture des données doit être mise en place du sommet à la base de la hiérarchie. D’un point de vue stratégique et dans le cadre de cette transformation, l’ex-responsable estime que « l’agilité, la numérisation et les données sont indissociables. »

Selon lui, les services IT doivent passer d’une approche, qui consiste à fournir les applications dont les utilisateurs métier ont besoin, à une autre centrée sur les données. « Si vous deviez supprimer toutes les données de l’entreprise, vous n’auriez plus aucune activité », dit-il. « En revanche, vous pourriez supprimer toutes les applications ».

Cette évolution de l’informatique, selon Clive Benford, tient au fait que les systèmes étaient limités par la puissance de calcul des processeurs, l’espace de stockage des systèmes, la largesse de la bande passante et la vitesse du réseau. « Les données étaient des ressources secondaires ».

En route pour devenir une entreprise data-driven De nombreuses entreprises souhaitent être « data-driven ». Selon l’expérience de Clive Benford, tout l’intérêt de l’analytique réside dans l’exécution d’opérations que les systèmes en place ne sont pas capables d’effectuer ou pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. « Mon parcours chez KPMG m’a appris à me demander quels sont les facteurs opérationnels, et à utiliser les données pour améliorer les processus », explique-t-il. La prévision des volumes (d’achat de matières premières, de ventes, etc.) constitue un usage clé des données pour améliorer un résultat commercial, indique-t-il. « Prévoir les volumes avec plus de précision vous permet de réagir plus rapidement aux signaux du marché. C’est un classique du conseil en amélioration, et il vaut de l’or. ». D’après Clive Benford, la première fois que l’analytique prévisionnelle (et non prédictive) a changé la donne chez JLR, c’était en 2019, au moment où le marché a commencé à basculer, et que l’entreprise a pu « ralentir la production de véhicules ». Autre exemple, les données permettent à Jaguar Land Rover d’améliorer leur observation des signaux sur toute la chaîne d’approvisionnement. « En général, il est vraiment difficile de passer d’un signal de demande à un signal d’offre », explique Clive Benford. Un tel signal peut indiquer que la production aura besoin de plus de pièces. Les données nécessaires pour améliorer la transparence du processus de fabrication sont éparpillées entre de nombreuses sources complexes dans plusieurs services : données de prévision et de la chaîne d’approvisionnement, données sur les pièces provenant des systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et données de configuration des véhicules générées à la fois par les systèmes de configuration et des outils consacrés à la simulation. Ces systèmes comprennent un vaste éventail de technologies, allant de mainframes dédiés, en passant par des plateformes ERP et de planification des ressources de production (MRP), ainsi que par des applications personnalisées de simulation distribuée des véhicules. Avec une telle diversité, il était autrefois impossible d’interroger les données dans un délai raisonnable. JLR utilise TigerGraph pour combiner 12 sources de données distinctes en un graphe rassemblant l’équivalent de 23 tables relationnelles, couvrant les pièces fournies par des centaines de fournisseurs, en passant par les nomenclatures du modèle et de ses configurations, jusqu’à l’ordonnancement de la fabrication et la prévision des commandes des véhicules concernés. Ces données sont géolocalisées, ce qui permet de planifier la production des véhicules au plus proche du lieu de commande, en fonction des pièces disponibles et de la configuration réclamée par l’acheteur. Il est possible d’apporter des modifications au schéma, ce qui permet d’ajouter d’autres ensembles de données à tout moment. Des tâches d’importation de données sont générées, afin que le processus d’extraction, de transformation et de chargement des données puisse être répété si nécessaire. Le post-traitement du modèle graphe ajoute des liens entre commandes et pièces pour chaque date de fabrication. Ainsi, la requête fournit des résultats sur l’ensemble du carnet de commandes de JLR en quelques minutes.