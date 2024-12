Cloud : 5 exemples de migration réussie

La migration des applications et des données sur site vers le cloud présente de nombreux avantages qui peuvent contribuer à faire progresser les stratégies essentielles de consolidation, de gestion et de modernisation de l'informatique. La migration vers le cloud peut également faciliter la connexion des applications aux nouveaux outils d'IA générative qui améliorent l'expérience client, réduisent les coûts d'exploitation et soutiennent de nouvelles sources de revenus.

Mais il existe de nombreuses approches de la migration vers le cloud. Et la méthode choisie peut faire toute la différence entre le succès et l'échec. D'un côté, il y a l'approche simple « lift and shift » qui consiste à juste déplacer les applications vers des machines virtuelles en cloud. Cette approche peut contribuer à consolider la gestion et à préparer le terrain pour d'autres efforts de modernisation, mais elle ne permet pas toujours de réaliser des économies.

À l'autre extrémité du spectre, les entreprises peuvent moderniser leurs applications pour tirer parti des caractéristiques uniques du cloud. Une telle démarche peut améliorer la rentabilité et l'agilité, mais elle est plus risquée, car elle nécessite des changements importants dans le code sous-jacent.

La plupart des efforts de migration vers le cloud semblent se situer quelque part entre ces deux extrêmes, pour trouver un équilibre entre la réduction des coûts et l'amélioration de la gestion, tout en limitant les risques au minimum. Parmi les exemples de réussite en matière de migration vers le cloud, on peut citer des entreprises telles que Netflix, Capital One, Hearst, Unilever, Airbnb, Condé Nast et Johnson & Johnson.

Outre certaines de ces grandes entreprises, beaucoup d'autres ont rencontré des difficultés et tiré des enseignements de la migration vers le cloud en cours de route. TCW, fournisseur de services d'entreposage et de distribution, et Experian, leader de l'évaluation du crédit, en sont deux exemples marquants. Voici des détails sur l'expérience de ces entreprises, suivis de brefs résumés de trois cas très médiatisés.

M. Cheung a déclaré que si Experian devait recommencer, l'une de ses principales priorités serait d'assurer une couverture IaC complète pour chaque service cloud dès le début, car cela permet de rationaliser les opérations et de soutenir la sécurité et la cohérence. L'entreprise investirait également davantage dans la formation afin de développer une solide expertise en matière de cloud et de DevOps au sein des équipes.

La migration vers le cloud a également attiré l'attention sur les lacunes de compétences en matière d'architecture cloud, de DevSecOps et d'ingénierie de fiabilité des sites, ce qui a entraîné la nécessité d'une formation et d'une embauche.

Un exemple est la nouvelle plateforme technologique Experian Ascend, qui utilise le cloud public pour rassembler des outils d'analyse, de décision de crédit et de détection des fraudes. Experian affirme qu'elle aide à simplifier et à accélérer les processus décisionnels complexes pour les entreprises, ce qui leur permet ensuite d'optimiser les opérations et de réduire les coûts. Elle utilise également l'analyse IA alimentée par le cloud et un meilleur accès aux données pour améliorer l'identité numérique, l'analyse et les connaissances en matière de crédit.

Le passage au cloud public a nécessité une étroite collaboration entre plusieurs équipes, notamment la direction générale, l'informatique, les finances, les opérations et la sécurité. « Pour obtenir l'adhésion de tous, nous avons établi des analyses de rentabilité claires qui articulent nos objectifs de migration, tels que la réduction des coûts, l'amélioration de l'agilité et le renforcement de la sécurité », raconte Jimmy Cheung.

« Cette capacité de mise à l'échelle rapide nous a donné les moyens de gérer des volumes incroyables de décisions alimentées par notre IA et nos analyses de données, ce qui permet de prendre des décisions opportunes, équitables et sécurisées à l'échelle mondiale », a déclaré Cheung.

La migration vers le cloud a aidé l'entreprise à utiliser des innovations telles que l'infrastructure en tant que code ( IaC ) pour améliorer la cohérence, la gouvernance de la configuration et l'accès aux applications. Elle a également permis à Experian de tirer parti de l'élasticité du cloud pour augmenter et diminuer les capacités lors des campagnes de marketing liées à des événements sportifs.

« Cette configuration nous a permis de gérer les charges de travail de données traditionnelles, mais à mesure qu'Experian évoluait, passant du statut de fournisseur de données de crédit à celui de leader technologique plus large dans des secteurs tels que la santé et l'automobile, nos exigences en matière d'évolutivité, d'agilité et de sécurité se sont accrues », explique Jimmy Cheung.

Jimmy Cheung, chef de projet cloud chez Experian, a déclaré que l'infrastructure informatique précédente de l'entreprise était principalement sur site, avec certaines charges de travail exécutées dans un cloud public. Experian utilisait une combinaison de VMware , Cisco et Red Hat OpenShift pour prendre en charge la virtualisation du matériel et l'orchestration des containers dans cette infrastructure privée avant de décider de migrer vers AWS.

Les consultants d'AWS ont joué un rôle essentiel en veillant à ce qu'Experian puisse continuer à appliquer les exigences de sécurité et de conformité réglementaire tout en tirant parti de la nouvelle infrastructure. AWS a également fourni des crédits de migration et de formation, ce qui a aidé Experian à former ses équipes, à concevoir des architectures sécurisées et à migrer efficacement.

TCW opte pour un cloud de second plan afin de ne pas attirer l’attention des pirates

Les responsables informatiques qui envisagent de migrer vers le cloud ont pour habitude de commencer par les grands fournisseurs de cloud qui ont investi des ressources considérables pour améliorer la sécurité, l'agilité et l'efficacité. Mais Steve Thompson, vice-président de l'informatique chez TCW, a décidé de penser différemment, estimant que les pirates informatiques consacrent moins de ressources à l'identification des vulnérabilités dans les petites plateformes en cloud.

Lorsque TCW a démarré le projet, il utilisait le produit d'infrastructure hyperconvergée de HPE, Simplivity, pour configurer plusieurs nœuds pour la haute disponibilité et la redondance. Selon M. Thompson, bien que la configuration soit facile à utiliser au quotidien, les mises à niveau prenaient énormément de temps. Son équipe a donc exploré les services en cloud d'AWS, d’Azure et de GCP. Elle a finalement opté pour l'offre en cloud de Flexential, qui l'a emporté sur la concurrence en termes de prix, de risque et de facilité de migration.

La sécurité était au cœur des préoccupations de Steve Thompson. Le secteur des transports est de plus en plus envahi par les attaques de ransomware, et il craignait que TCW ne soit vulnérable. Il avait vu ses homologues dépenser des sommes considérables pour rétablir des opérations critiques, ce qui l'avait incité à construire un système plus fiable pour éviter les temps d'arrêt, le transport étant une industrie fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année.

Ses recherches l'ont détourné des noms des clouds publics. « L'une de nos principales décisions a été d'éviter les grands acteurs, car plus le fournisseur de cloud est important, plus il est la cible de ransomwares et d'autres attaques », explique-t-il. « Je pense que tout le monde sur cette planète est au courant de la débâcle de CrowdStrike. Pendant cette panne massive, il n'y avait pas de plus grande satisfaction que de partager avec nos clients le fait que nous n'avions pas été touchés et que 100 % de nos activités étaient en ligne et opérationnelles.

Le temps nécessaire à la migration des données constituait un autre défi. Il a été satisfait de la prise en charge par Flexential des connexions directes et dédiées, qui ont facilité le transfert des données avec Zerto, un outil de migration des données. La fiabilité des connexions a également permis de relier les installations précédemment hébergées à Nashville (Tennessee) à Atlanta (Géorgie).

Lors d'un événement Flexential organisé après la migration, un plan d'amélioration des capacités a été présenté à TCW. L'équipe de Steve Thompson a discuté des avantages de l'offre de Flexential pour la reprise après sinistre en tant que service et l'a depuis mise en œuvre pour répliquer le cloud privé de TCW sur un site Flexential distinct à Denver.

Avec le recul, Steve Thompson affirme qu'il n'aurait pas agi différemment. L'entreprise était motivée pour échapper au cycle d'installation de nouvelles infrastructures, de maintenance et d'application de correctifs aux systèmes sous-jacents qu'elle avait connus avec son ancienne infrastructure. « Le fait d'être libéré de ces tâches nous a permis de consacrer davantage de ressources à nos clients internes et externes, en leur offrant une meilleure valeur et une meilleure expérience », a-t-il déclaré.