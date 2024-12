DSI du Puy-du-Fou : « passer au cloud a fait de nous une direction de l’innovation »

Porté par une activité en pleine expansion, le groupe du Puy-du-Fou avait besoin d’une informatique plus élastique. Parti la chercher dans le cloud public, il y a trouvé des services additionnels qui ont littéralement transformé la relation entre le DSI et les métiers.

« Tout le monde connaît notre parc d’attractions historique en Vendée. Nous avons à présent des ambitions de rayonnement à l’international. Nous ouvrons un parc en Espagne, nous sommes en train d’acheter un terrain en Angleterre. Nous avons un projet de croisière ferroviaire avec spectacle à l’intérieur. Et puis nous produisons des films », résume Yvelain Naudé, DSI groupe du Puy-du-Fou.

Il a en charge toute l’informatique : celle industrielle (celle qui pilote la machinerie des spectacles), celle de gestion (postes utilisateurs, mais aussi sites web, billetterie) et puis celle disponible au public, qui va des bornes Wifi dans les hôtels aux kiosques disponibles pour les utilisateurs.

« Nous avions jusqu’en 2023 une infrastructure assez classique. Tout reposait sur deux datacenters installés sur site. Mais avec les ambitions du groupe, nous avions besoin de changer d’échelle », ajoute-t-il, en expliquant que la question s’est posée dès 2020, juste avant la pandémie de Covid-19.

« Il y avait la possibilité de renouveler encore nos serveurs. Mais la période du Covid-19, qui nous a impactés à 100 % avec la fermeture administrative du parc, a mis en exergue la problématique des coûts fixes posée par une infrastructure sur site », raconte-t-il.

À l’époque, l’IT du Puy-du-Fou représente 350 serveurs virtualisés et 2,5 Po de données. Il n’est pour autant pas envisageable de tout transférer dans le cloud.

« Certaines activités sont très locales, typiquement la vidéosurveillance, qui nous sert notamment à intervenir très rapidement en cas de danger sur une attraction. Le parc étant situé au milieu d’un champ, ce n’est pas une application que nous voulons faire dépendre d’une connexion Internet. En revanche, toute une autre partie de l’infrastructure gagnait à aller en cloud, car nous pouvions lui trouver des synergies avec toutes nos autres sociétés », précise Yvelain Naudé.

AWS pour la précision technique

C’est donc en pleine pandémie de Covid que la DSI du Puy-du-Flou évalue les différentes options qui se présentent à elle. « À l’époque, OVHcloud n’était pas au niveau technologique, notamment en ce qui concernait leur offre Kubernetes, alors que nos développeurs voulaient adopter cette plateforme. Nous nous sommes donc tournés vers les trois hyperscalers du marché, tous américains », raconte Yvelain Naudé.

Rapidement, AWS séduit la DSI par son approche plus technophile. « Quand nous avons contacté Azure, GCP et AWS, nous nous attendions à discuter de solutions techniques avant toute chose. Hélas, Azure et GCP nous ont redirigés vers leurs partenaires avec une offre commerciale. Nous ne pouvions même pas comprendre comment leurs offres fonctionnaient. AWS, qui s’implantait alors dans la région, cherchait au contraire à apporter un service aux clients. Ils nous ont tout de suite apporté des réponses techniques », se souvient notre interlocuteur.

Yvelain Naudé et son équipe partent du principe que pour évaluer la pertinence des offres d’AWS, le plus utile était de se lancer sur un projet. Justement, le groupe opère parmi toutes ses activités une boutique en ligne de produits dérivés qui présente peu de risques en cas d’échec.

« Nous étions alors en mars 2021 et nous avons demandé à AWS que ce projet soit en production pour le mois de juillet suivant. Ils nous ont mis en contact avec un Solution-architect, à savoir un de leurs techniciens qui explique quels services nous devions déployer et comment les configurer pour parvenir au résultat attendu. Et le projet s’est fait dans les temps ! », se félicite le DSI du Puy-du-Fou.

Après cette réussite, il ne se passe plus grand-chose pendant un an et demi. « Après juillet 2021, il a fallu convaincre notre hiérarchie que le projet de migrer une partie de nos serveurs chez AWS était faisable. Mais nous devions encore discuter des coûts, des délais. Évaluer les risques », dit-il.

« Nous avions clairement sous-évalué le temps que prendrait le déroulement du MAP (Migration Acceleration Program). » Yvelain NaudéDSI, groupe du Puy-du-Fou

Durant cette période, AWS met la DSI du Puy-du-Fou en contact avec un intégrateur pour l’accompagner dans sa migration : Devoteam, également présent dans la région. Début 2023, le groupe et son partenaire commencent à dérouler le MAP, ou Migration Acceleration Program. Il s’agit d’une feuille de route qui permet d’évaluer les coûts, qui sert à visualiser tout ce qui fonctionnera dans le cloud à terme et qui donne une idée du planning. Ce MAP sert au premier chef à faire un inventaire très précis de l’IT en production au Puy-du-Fou. Il s’agit notamment d’évaluer la taille de chaque application, sa complexité et même la capacité des métiers à l’utiliser en cloud.

« Nous avions clairement sous-évalué le temps que prendrait le déroulement du MAP. Par exemple, nous avons dû retrouver en quel langage telle ou telle application avait été programmée, comment sa base de données est organisée, etc. Cela concernait 90 applications », reconnaît Yvelain Naudé, qui explique être venu à bout du MAP en mai 2023.

Le MAP aura aussi permis de mettre en exergue des incohérences. Les applications utilisaient toutes sur site Microsoft SQL Server, mais une fois en cloud, il aurait fallu payer une souscription à ce logiciel pour chacune des applications, ce qui aurait fait exploser les coûts. « Nous avons donc pris le temps de moderniser ces applications-là, c’est-à-dire les adapter à des alternatives Open source, typiquement PostgreSQL », témoigne-t-il.