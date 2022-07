ERP : Dassault Aviation décolle vers SAP, mais reste sur site

Les yeux vers l’horizon, les pieds sur terre. Telle pourrait être la devise IT de Dassault Aviation. Le concepteur du Rafale et du Falcon est en effet en train de faire évoluer en profondeur son socle applicatif avec SAP. Mais cette « accélération de sa transformation numérique » – pour reprendre l’expression de son partenaire Capgemini – ne l’a pas fait pour autant succomber aux sirènes du cloud.

Car si le cloud public a ses facilités, il pose aussi pour les OIV (dont la liste n’est pas publique, mais dont on peut penser que Dassault Aviation fait partie) des questions de confidentialité et d’intelligence économique qui ont même fait émerger la notion de « Cloud de confiance ».

Une première escale dans la transformation de Dassault Aviation

Il y a cinq ans, donc, Dassault Aviation lançait un programme – nommé « Piloter notre avenir ». Son but était de moderniser ses infrastructures et ses processus et améliorer sa compétitivité.

C’est dans le cadre de ce programme de transformation que l’avionneur vient de terminer, avec l’aide de Capgemini, le déploiement pour l’ensemble de ses sites industriels d’un « socle logiciel » qui repose sur du SAP.

L’ESN qualifie ce déploiement de « première grande phase » et de « première étape ». De fait, cette première escale dans la transformation de Dassault Aviation est une remise à plat d’envergure et une unification.