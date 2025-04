Airbus renforce son adoption de la 3DExperience de Dassault Systèmes

L’avionneur a fait le choix de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes pour équiper plus de 20 000 utilisateurs. La suite sera utilisée dans le cadre de futurs programmes de conception d’avions et d’hélicoptères civils et militaires. La suite sera déployée sur un cloud « souverain », probablement celui d’Outscale – l’offre par défaut de Dassault Systèmes – et sur site.

Sept solutions déployées sur site et dans un cloud « souverain »

Plus spécifiquement, Airbus a opté pour sept solutions Dassault Systèmes, à savoir « Program Excellence, » « Winning Concept, » « Co-Design to Target, » « Cleared to Operate, » « Ready for Rate, » « Build to Operate, » et « Keep Them Operating. »

Program Excellence est une solution visant à respecter les cahiers des charges réglementaires et sécuritaires. Winning Concept doit permettre de fluidifier l’orchestration de programmes (budget, conception, fabrication). Co-Design to Target doit assurer la liaison entre les outils de conception (CAO, PDM, PLM) et faciliter la coopération entre les ingénieurs et les autres métiers à l’aide d’une maquette numérique partagée d’un produit. Cleared to Operate est une solution de simulation multiphysique à des fins de certifications. Basée sur Delmia, Ready for Rate permet d’évaluer les processus de fabrication afin de les optimiser. Build To Operate est une application de gestion des opérations de fabrication (MOM) permettant de « piloter, contrôler, et valider tous les aspects de la fabrication ». Elle doit permettre de déployer des processus et des séquences de production « réplicables » à partir des données en provenance des machines-outils connectées.

Enfin, comme son nom l’indique, Keep Them Operating est une suite de gestion de la maintenance en condition opérationnelle des appareils (maintenance, réparation et exploitation). Dassault Aviation l’utilise pour gérer la disponibilité des 152 chasseurs Rafale de la Marine nationale et de l’Armée de l’air.

Dans le cas d’Airbus, Dassault Systèmes assure que les sept solutions doivent favoriser l’émergence de jumeaux numériques des avions et des hélicoptères, ainsi que des chaînes de production.