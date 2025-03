IA frugale : le Crédit Agricole fait valider ses bonnes pratiques par l’Afnor

Créé en 2016 pour porter les projets Big Data du groupe, le DataLab du Crédit Agricole a connu de multiples évolutions. Il est aujourd’hui responsable des solutions IA pouvant générer de la valeur pour la banque « verte ». C’est en 2022 qu’une démarche de labellisation et de certification a été initiée auprès du LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais) pour la certification IA de confiance. « Celle-ci porte notamment sur la qualité des données, des développements, ainsi que la façon dont le DataLab gère les biais présentés par les IA », explique Matthieu Capron, Responsable Design Authority IA au Crédit Agricole.

Cette première démarche a ensuite été complétée par une certification axée sur le volet environnemental de sa stratégie RSE. La banque veut s’assurer que les IA auront un impact positif sur la société tout en limitant les effets nocifs sur l’environnement. « Nous avons obtenu ces certifications et labellisations en 2023, mais ce n’était qu’une première étape », indique Matthieu Capron. « Ce n’était alors que le début de la démocratisation de l’IA générative. Depuis, nous avons mis en place beaucoup de choses pour rester à la page et ne pas nous reposer sur ces acquis. »

En ce sens, le DataLab mène des travaux de R&D en cycle court pour optimiser ses projets du point de vue opérationnel. Par exemple, il s’essaye à l’exécution de grands modèles de langage sur des infrastructures plus frugales. Il mène aussi des actions à plus long terme pour lever certains verrous technologiques avec la création d’une chaire en 2023 avec l’école polytechnique.

Le numérique responsable tout au long du cycle de vie des IA

La méthode mise en œuvre par le DataLab pour concevoir et exploiter des IA de confiance et responsables porte sur l’intégralité de leur cycle de vie. Depuis la phase initiale de cadrage jusqu’au maintien en conditions opérationnelles en production. « Notre démarche a été d’intégrer le numérique responsable dans toutes les étapes, car chaque décision est importante. C’est le seul moyen d’obtenir un changement significatif », affirme Raphaël Uzan, Lead Data & AI Engineer au DataLab. Il mène des actions d’acculturation des acteurs dans le groupe, avec des webinaires, de newsletters et des points réguliers avec certaines entités.

« Si l’impact du projet est déraisonnable par rapport à son ROI, nous prendrons immédiatement la décision de ne pas le démarrer ». Raphaël UzanLead Data & AI Engineer, DataLab, Groupe Crédit Agricole

Le critère du numérique responsable est désormais intégré en amont d’un projet, dès la phase de cadrage. « Si l’impact du projet est déraisonnable par rapport à son ROI, nous prendrons immédiatement la décision de ne pas le démarrer », explique Raphaël Uzan. « Si nous actons son lancement, nous évaluons son impact et les différents scénarios possibles. Ce n’est pas le seul critère qui entre en jeu, mais la question est posée systématiquement. »

En phase de conception, c’est un changement de cap pour les data scientists. Leur objectif est habituellement de maximiser la performance des modèles et d’exploiter toutes les données à leur disposition. Aujourd’hui, ils doivent tenir compte de l’impact environnemental de leurs modèles. « Avec ce critère environnemental, nous tentons de réduire la taille des modèles et la volumétrie des données pour atteindre un compromis », déclare Raphaël Uzan. « Par exemple, un modèle peut présenter une performance de 91 % avec 150 variables en entrée. Si avec les 30 variables les plus signifiantes la performance ne tombe qu’à 90 %, c’est un compromis qui peut être tout à fait acceptable. »