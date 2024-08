La mode, un secteur sous-digitalisé, mais en progression

La mode, une industrie verte ? Le chemin s’annonce long pour prétendre à ce qualificatif. Entre 1996 et 2012, la quantité de vêtements achetés dans l’Union européenne (UE) a augmenté de 40 %, mesure l’Agence européenne pour l’environnement.

Cette « frénésie de consommation » est mondiale depuis les années 2000 et l’émergence de la fast-fashion ne fait que l’accentuer. Pour Marina Spadafora, Global Fair Fashion Ambassador, le secteur souffre de deux maux principaux, qui sont la surproduction et la mauvaise qualité des produits.

Il résulte de ces pratiques une quantité croissante de déchets, aboutissant au fait que « la mode est l’une des industries les plus polluantes du monde. » Selon l’experte, interrogée lors d’une table ronde organisée par Lectra, il est essentiel que « les marques modifient leurs manières de produire, de concevoir et de suivre la production. »

L’IA pour une mode plus à la demande

Agnès Kiss, directrice Stratégie de Lectra, estime que le secteur progresse dans son usage des technologies. « Beaucoup de progrès restent à faire », ajoute-t-elle, la mode demeurant « l’un des secteurs les plus sous-digitalisés. »

Mais comment concrètement le numérique peut-il contribuer à la santé économique et environnementale de cette industrie ? Pour la dirigeante de l’éditeur, en fournissant une vision plus fine du marché.

La prévision des tendances et des ventes ainsi que la planification des collections aideraient ainsi les marques à aligner la conception de leurs produits avec « les opportunités de vente ». À la clé, une adéquation de la demande et de l’offre.

« Vous pouvez réduire le surstock et la surproduction. Et cela a des avantages économiques et environnementaux », souligne Agnès Kiss. Le prédictif et l’IA constituent une partie de la réponse. La 3D trouve aussi, et déjà, des applications dans la mode (essayage virtuel et confection).

Les solutions dites omnicanal et du domaine de la supply chain sont aussi mises en avant pour leur apport en matière de traçabilité et de transparence. « C’est dans ce domaine qu’il y a le plus d’investissements actuellement ».