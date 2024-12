RH et IA : pour recruter les intérimaires, Adecco mise sur… Salesforce

Le spécialiste de l’intérim Adecco doit faire face à un volume toujours plus important de candidatures et à un flux interrompu d’ordres de la part de ses clients. Aujourd’hui, c’est plus de 300 millions de CV par an qu’il doit par exemple gérer. D’où l’idée de mettre un peu – voire beaucoup – d’Intelligence artificielle dans le process pour gagner du temps (et donc de l’argent).

Mais pour le faire, Adecco ne s’est pas associé à un spécialiste du recrutement. Il a plutôt regardé du côté du CRM et de Salesforce. Un choix étrange au premier abord, mais pas tant que cela si l’on considère la manière dont Salesforce creuse son sillon dans l’IA, avec Agentforce, des agents qui promettent d’automatiser des tâches de bout en bout, en interrogeant différents systèmes (ERP, paie, SIRH, etc. – bien au-delà du CRM).

L’objectif affiché par Adecco avec l’IA agentique est d’accroître l’efficacité de ses recruteurs et d’améliorer l’expérience candidat. Dans un tout autre secteur, General Motors a confié lors d’un évènement Gartner qu’il avait la même ambition. Le géant automobile américain souhaite passer d’un temps de recrutement de 60 jours à 60 minutes pour ses travailleurs temporaires.

Que fera concrètement l’agent recruteur chez Adecco ? Concrètement, l’agent de Salesforce sera utilisé pour automatiser l’analyse des CV et identifier les candidats qui correspondent le mieux aux critères des postes à pourvoir. Inversement, l’agent pourra proposer aux recruteurs une sélection de postes, les mieux adaptées, aux profils de chaque candidat. Dans ces deux cas, l’IA comparera les compétences et l’expérience des candidats aux offres d’emploi disponibles. Autre cas d’usage envisagé, l’IA « facilitera l’interaction avec les candidats 24 h/24 et 7 jours sur 7 ». Les deux partenaires ne disent pas comment, mais l’on peut penser qu’il s’agira d’un chatbot en mode self-service. Enfin, l’agent IA pourra contacter les candidats et planifier des entretiens à des moments qui conviennent à la fois au recruteur et au candidat.