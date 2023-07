Les leçons d’Orange pour faire appel à l’IA générative

C’est la thématique du moment. Plusieurs grandes organisations ont lancé des programmes autour de l’IA générative, en commençant par des actions d’acculturation et d’idéation. C’est le cas par exemple chez Saint-Gobain, comme en a témoigné son responsable innovation numérique Laurent Francez.

Carrefour et la Fnac mènent eux aussi des tests, en restant prudents. Orange, qui monte en puissance sur les usages des données et de l’intelligence artificielle (IA), répond également présent.

Un plan IA générative est en cours d’exécution chez l’opérateur. Fayçal Boujemaa, Technology Strategist d’Orange, en présentait les principaux volets en juin lors de l’IMAgine Day IA Génératives Corporate. En voici les grandes lignes.

Enfin, l’opérateur a identifié un quatrième domaine : le requêtage en langage naturel susceptible de faciliter l’accessibilité et l’exploitation des données.

Orange a identifié différents cas d’usage « priorisés », revêtant « un potentiel extrêmement important par rapport à nos activités et à ce que nous souhaitons réaliser », déclare son porte-parole. Le marketing et la relation client figurent ainsi parmi ces priorités.

Quels que soient les usages et les modèles d’IA générative, une règle a été édictée chez Orange : tous les retours générés doivent être contrôlés par un être humain avant utilisation. « Il est exclu, en tout cas pour l’instant, de mettre en place une boucle totalement automatique. Un humain intervient dans le processus », insiste Fayçal Boujemaa.

OpenAI, Microsoft, Bard et open source : ne pas dépendre d’un fournisseur

Pour répondre à ses besoins, Orange prévoit de recourir à plusieurs outils, tout en se focalisant aujourd’hui sur les principaux du marché que sont ChatGPT et GPT-4, avec « une priorité à GPT-4. Nous nous sommes battus avec Microsoft pour disposer le plus rapidement possible de GPT-4 sur leurs datacenters en Europe » pour des raisons de conformité réglementaire.

Outre OpenAI et Microsoft, Orange exploite aussi, en beta test, la solution Bard de Google, un « acteur important ». Et « même s’ils semblent en retard, ce n’est pas nécessairement le cas », constate le Technology Strategist, qui souligne l’importance de ne pas s’enfermer dans un univers propriétaire et qui regarde donc également du côté des technologies open source (comme celle de Meta). Pour Fayçal Boujemaa, « des bouleversements majeurs du paysage » concurrentiel ne sont en tout cas pas à exclure.