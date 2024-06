Autonomie stratégique sur la GenAI : un rêve français impossible ?

S’agit-il d’une illustration supplémentaire du « en même temps » présidentiel ? Lors de la dernière édition de Choose France, les dirigeants politiques se sont félicités du montant des investissements annoncés par les géants américains. En parallèle, le gouvernement entretient un discours pro-souveraineté numérique.

Les deux trajectoires sont-elles compatibles dans la pratique ? L’écosystème français du digital en doute.

La fin de la naïveté sur les crédits cloud et crédits GenAI

La célébration politique lors de Choose France, ne pas en raffoler.

« Ce genre d’annonces me tend un peu », avoue Marianne Tordeux Bitker lors du DIMS 2024 organisé à Station F. « Nous avons tous compris qu’il n’y avait plus de naïveté à avoir sur les crédits cloud – qui sont devenus de nouveaux crédits GenAI – sur l’interopérabilité, sur le lock-in des solutions, etc. », liste la directrice des affaires publiques de France Digitale.

Comme « la naïveté est révolue », les hyperscalers investiraient pour continuer à régner. Attention donc à ne pas trop se réjouir de ces investissements et de leur impact sur le tissu économique français du digital. Il importe de continuer à « jouer collectif » pour permettre « à l’Europe, aux entreprises françaises » de s’insérer dans la chaîne de valeur de l’IA, et notamment générative.

Pour la porte-parole de France Digitale, la chaîne de valeur se structure en quatre couches : les puces, l’infrastructure, les modèles de fondation et les applications.

Sur les puces, la domination est nettement déterminée par l’accès aux matières premières, « assez trusté par la Chine », et aussi par la maîtrise de la conception et de la fabrication.

Comment l’Europe tire-t-elle son épingle du jeu au niveau des puces ? « Quelques entreprises européennes » ont trouvé leur place, mais la prédominance étrangère reste malgré tout indéniable. Marianne Tordeux Bitker encourage donc les acheteurs hexagonaux, acteurs de la chaîne de valeur de la GenAI, « à ne pas oublier les industriels français ».