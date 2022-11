Newen (TF1) compte sur le métavers pour vendre et promouvoir sa production

Sa série vedette « Plus belle la vie » prend fin, mais Newen possède d’autres contenus à son catalogue. Propriété de TF1 depuis 2015 (à 100 % en 2018), le producteur et distributeur poursuit son développement à l’international. En 2017, la troisième saison de sa série « Versailles » était ainsi vendue dans 135 pays.

Ces ventes de productions audiovisuelles ont cependant été profondément chamboulées par le Covid. Comme le rappelle lors de l’IMAgine Day Metaverse Marianne Carpentier, directrice de l’innovation et des technologies, ce processus est étroitement lié à des événements physiques, comme des salons.

En quête de prestataires, Marianne Carpentier rencontre Komodal, spécialisé dans les services et conseils sur le métavers et les mondes virtuels, et Manzalab, éditeur de minivers, dont Teemew, un espace virtuel dédié à la formation. L’objectif est de concevoir rapidement un environnement adapté aux standards du cinéma.

L’entreprise a donc dû imaginer d’autres moyens de présenter sa production et de vendre. En janvier 2022, la directrice innovation réalisait une présentation en Comex des technologies NFT et métavers … sans totalement convaincre. Mais si les confinements ont pris fin en France, ils se poursuivent dans d’autres pays, notamment en Asie.

L’espace Teemew de Newen Studios comprend également des salles de réunion, quatre au total, dont trois « assez classiques » et une « salle de Comex ou Codir permettant de réunir 20 personnes autour de la table. » Ces lieux virtuels intègrent des écrans pour le partage de présentations pour un fonctionnement comparable à une visioconférence sur Teams , avatar en plus.

Mais Newen souhaite avant tout développer les applications pour la vente de ses médias. En plus des rendez-vous business, la filiale de TF1 a pris la décision « de passer la seconde en créant des espaces qui représentent les univers des séries » en projet et dans l’attente d’acheteurs.

D’autres usages se mettent en place. Les réunions d’équipe du pôle innovation sont organisées régulièrement dans le métavers, en alternance avec Teams. « Par cette pratique, nous nous acculturons à ces environnements virtuels . » Et d’autres services, dont le juridique et la communication, toquent à présent à la porte pour réaliser également leurs réunions d’équipe dans cette configuration.

Un auditorium virtuel pour les avant-premières et la formation

Enfin, le groupe audiovisuel a conçu un dernier espace, un auditorium, destiné à des présentations devant un large public, par exemple pour des lancements de séries ou de films de cinéma. Pour s’en doter, Newen exploite le module auditorium de la plateforme, ici « une salle de cinéma virtualisée. »

L’auditorium se destine en particulier aux avant-premières. Mais il a aussi été exploité pour un programme RH de coaching des femmes du groupe Bouygues. « Nous avons organisé une journée au cours de laquelle chacune venait se présenter. Chacune a ainsi pu faire un pitch devant tous les autres », explique Marianne Carpentier.

« Pour faire de la formation à la prise de parole, le métavers présente un véritable intérêt. » Marianne CarpentierDirectrice de l’innovation et des technologies, Newen

Ce mode de présentation en virtuel présente l’avantage de « déstresser » les participants, ajoute la dirigeante. « Pour faire de la formation à la prise de parole, le métavers présente un véritable intérêt. »

Après ces tests, Newen prévoit d’ouvrir l’auditorium à des formations orales pour les jeunes auteurs devant un auditoire de producteurs internes.

Pour capter le ressenti des utilisateurs de ces environnements virtuels, Newen a par ailleurs déployé un outil de mesure des émotions conçu par une startup. La solution interroge les auditeurs d’une présentation, qui répondent en quelques mots. Grâce à un traitement par l’intelligence artificielle, l’entreprise obtient une mesure du ressenti.

« Cela va nous permettre de mesurer l’intérêt que des producteurs peuvent avoir pour un projet », déclare la directrice innovation et technologies. D’autres outils devraient être déployés pour capter le sentiment et donc de la donnée. Mais attention à ne pas déshumaniser le travail non plus.

« Allons à fond dans les mondes virtuels, travaillons différemment », préconise Marianne Carpentier en conclusion, « mais en même temps faisons du sport, développons notre intuition, les mécanismes de notre cerveau… tous nos supers pouvoirs d’humain. Travaillons les deux aspects en parallèle ».