Roland Garros avance sur la terre du numérique

Ce n’est pas nouveau, le sport est friand de données, que ce soit pour analyser la performance des athlètes d’une équipe, comme le XV de France, ou des machines (comme dans la F1), celles des concurrents, ou encore pour « impliquer » les spectateurs.

Roland Garros ne fait pas exception. Avec son partenaire depuis 2019, le Grand Chelem parisien explore de nouvelles pistes : jouer en réalité virtuelle sur le court Philippe Chatrier, nouvelles statistiques pendant les matchs, analyse d’ambiance.

Exemple parmi d’autres, le « Player’s Portal » propose aux joueurs et aux entraîneurs une analyse détaillée des matchs et des coups (services, retours, etc.) grâce à la reconnaissance vidéo à base d’Intelligence artificielle (également appelée Computer vision ou Machine vision)

Sous le capot, plusieurs sources parmi lesquelles « le cryptage FED, le système Hawkeye et les flux RTMP en direct des chaînes fournissent des données qui sont ensuite traitées pour produire des séquences disponibles dans le Bucket AWS S3 », explique Infosys. « Grâce à l’utilisation d’API web, ces données sont affichées sur différentes fonctionnalités ». Avec cette architecture, les données sont disponibles 15 minutes après la fin du match.

Le Tournoi a également imaginé un « Match Center », un site qui compulse des statistiques pour les spectateurs à distance, la longueur des rallyes, les coups joués.

Pour sa data viz – puisqu’il s’agit bien de cela – l’outil combine des informations provenant de l’arbitre de chaise, du radar gun et du Hawk-Eye. « Les données sont rassemblées sous la forme de fichiers Json, puis transférées dans la file d’attente Kafka par l’intermédiaire d’une interface utilisateur web. Ensuite, l’étude des données se fait par le biais d’un moteur de traitement des données distribué, ce qui permet de les afficher sur les différentes caractéristiques du centre de match disponible sur le site web de Roland Garros », explique Infosys.

Le processus est achevé en moins de 0,5 seconde, ce qui permet à l’information de se refléter presque instantanément depuis la source vers les fonctionnalités du centre de match d’Infosys, se félicite l’ESN.