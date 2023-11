TransfoNum : comment La Redoute prépare le futur de sa relation client

La Redoute a une longue histoire de 180 ans. La création de l’entreprise remonte à 1837. Son parcours depuis n’a pas été un long fleuve tranquille. Le spécialiste de la vente par correspondance a flirté avec la faillite avant de ressusciter et de devenir un acteur incontournable du e-commerce. 2014 constitue une date charnière dans son histoire avec le rachat par ses dirigeants.

Avant de renaître, La Redoute allait devoir achever des transformations profondes, notamment dans le domaine de la relation client. Dans ce secteur, le constat était sans appel, se souvient Jean-Marc Pénélaud, directeur de la Relation Client arrivé en 2014. « Nous avions une très grosse dette technologique. Nous comptions environ une quinzaine d’outils différents pour prendre en charge nos clients dans des conditions acceptables. »

Son périmètre d’activité et ses besoins ont nettement changé depuis 2016. Avant d’entamer cette nouvelle étape, l’e-commerçant a donc dû transformer en profondeur et sur des axes multiples : outils, humain, organisationnel, etc.

Il était dès lors indispensable d’industrialiser pour accroître l’efficacité et réduire les délais de traitement des demandes clientèle. Cet environnement technique complexe et hétérogène se traduisait enfin par des conseillers « plus experts des outils que de la relation client. Ce qui posait problème. », souligne le dirigeant de la marque française. Un changement s’imposait « pour remettre le cap vers nos clients ».

Pour les conseillers, les opérations s’avéraient complexes. D’autant que les processus en place, « non standardisés et plutôt manuels », ne constituaient pas des facilitateurs. « Les processus étaient plus liés à des outils et à leurs fonctionnalités plutôt [qu’aux] parcours et besoins des clients. »

La Redoute prête pour la phase 2 de sa relation client

En 2016, le cahier des charges du CRM comportait un certain nombre d’exigences. Depuis, il s’est largement étoffé. Et ce qui importe aujourd’hui au directeur de la relation client, c’est l’avenir (soit le nouveau cahier des charges correspondant au périmètre actuel). Pour La Redoute, cela signifie une activité client en France et à l’international, et donc un outil multilingue et « capable de s’adapter aux spécificités de chaque pays. On ne peut pas entrer tous les pays dans le même moule. »

La Redoute en 2023, c’est aussi une clientèle B2B avec « des exigences et des processus particuliers », des magasins (une dizaine) dont les vendeurs doivent disposer d’une même donnée, multicanal pour les clients finaux. L’e-commerçant dispose aussi de sa marketplace accueillant plus de 500 vendeurs.

Pour la relation client, cette place de marché représente un « gros sujet » et un défi à relever afin de gérer la communication avec les vendeurs tiers, collecter des données pour le CRM, et permettre à La Redoute « de jouer le rôle de tiers de confiance, de reprendre la main et apporter une solution optimale au client. »

« Bien souvent, on nous livre des Ferrari, mais sans nous aider à les piloter et à les optimiser. [...] Pas la peine d’acheter une Rolls si on l’utilise comme une 2CV. » Jean-Marc PénélaudDirecteur de la Relation Client, La Redoute

Le prochain CRM devra s’adapter à ce « large périmètre », tout en « étant facile d’intégration », simple d’utilisation et d’accès pour les conseillers, et être évolutif pour embarquer les nouvelles technologies. Sur ce point, Jean-Marc Pénélaud a en ligne de mire l’intelligence artificielle générative, que les e-commerçants commencent à déployer, à l’image de Carrefour et Cdiscount.

Outre les fonctionnalités et bien sûr le prix, le patron de la relation client fait de l’accompagnement par l’éditeur un critère majeur de sélection. « Bien souvent, on nous livre des Ferrari, mais sans nous aider à les piloter et à les optimiser. Je serai particulièrement vigilant sur ce paramètre en ce qui concerne nos prochains choix. Pas la peine d’acheter une Rolls si on l’utilise comme une 2CV. »