Administration réseau : une étude montre l’inefficacité de l’IA

Les modèles d'IA doivent avoir accès à des données de haute qualité pour l'entraînement et l'inférence. Mais lorsque les entreprises appliquent l'IA à l'infrastructure réseau et à ses opérations d’administration, elles constatent que leurs attentes sont ruinées par des métriques sources de mauvaise qualité.

Le cabinet Enterprises Management Associates (EMA) a récemment chiffré ce constat. Sur 458 ingénieurs informatiques interrogés à propos de leurs efforts pour appliquer l'IA aux opérations réseau, seuls 44 % d'entre eux pensaient livrer à leur IA des données susceptibles de soutenir leurs efforts. Ce manque de confiance ne doit pas être ignoré.

Les services informatiques conservent généralement une grande variété de données sur leurs réseaux. Mais d'après l’étude, ces bases de données sont généralement désorganisées. Elles sont cloisonnées, souvent propriétaires et parfois de qualité douteuse. Certaines catégories posent des enjeux particuliers dans les ambitions d’administration automatisées : les paquets et les données de configuration.

En clair, une approche axée sur les données de configuration et les paquets conduit à l'échec. Il en ressort que les entreprises doivent améliorer leur méthode d'acquisition, de gestion et d'utilisation de ces données.

Aller au-delà de la capture de paquets De nombreuses entreprises adoptent une approche ponctuelle de la capture de paquets. Elles ne collectent des paquets qu'en réaction à des événements qui nécessitent une analyse approfondie. Cette capture de données peut être déclenchée par un événement, ou faite manuellement. Dans les deux cas, cela conduit à un enregistrement incomplet du trafic. La capture continue de paquets est une meilleure approche. Elle doit également être effectuée de manière systématique, les paquets étant collectés à partir de points stratégiques sur les réseaux. Par ailleurs, les équipes réseau devraient envisager d'utiliser les métadonnées dérivées de ces paquets. Les outils d'IA ont besoin d'accéder aux paquets bruts pour effectuer des analyses approfondies, mais les métadonnées des paquets sont précieuses dans divers cas d'utilisation. Il faudrait donc que les équipes réseau utilisent des outils de visibilité des paquets capables de générer des métadonnées enrichies. La mise en place d'un bon stockage des données de configuration est un projet long et fastidieux, mais il est indispensable si les données de configuration sont stratégiques pour confier les opérations d’administration à des agents d’IA.