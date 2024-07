HPE Discover 2024 : Aruba Networking sur le devant de la scène

HPE Discover 2024 à Las Vegas, qui s’est déroulé en juin, était différent à bien des égards des événements précédents. L’IA était un thème central, ce qui ne devrait surprendre absolument personne. Une différence plus subtile – mais néanmoins transformatrice pour le secteur des réseaux – a été la fusion de l’événement HPE Aruba Atmosphere dans le programme de Discover.

Ainsi, 2 500 participants ont assisté à cet événement, représentant plus de 210 000 membres de la communauté Aruba Airheads. Les Airheads ont eu un aperçu de la stratégie et du portefeuille HPE dans son ensemble, et la communauté des utilisateurs HPE a été plus directement exposée aux produits réseau HPE.

HPE a également affirmé avec force que le réseau est un aspect essentiel de l’avenir de l’informatique d’entreprise et que le portefeuille HPE Aruba constitue une base solide sur laquelle s’appuyer. Elle jette les bases de l’acquisition en cours de Juniper Networks, qui fera des produits réseau un pilier majeur de l’activité globale de HPE.

Lors de la keynote Atmosphere, Phil Mottram, vice-président exécutif et directeur général de HPE Intelligent Edge/Aruba Networking, a présenté la vision de la manière suivante : « Aruba offre une approche réseau centrée sur la sécurité et alimentée par l’IA, de la périphérie au cloud, qui est simple et facile à administrer pour les clients ».

L’équipe HPE Aruba a étayé ses propos en donnant des détails sur les produits matériels et logiciels, dont certains sont déjà disponibles et d’autres le seront dans les prochains mois. Une grande partie de ces informations est liée à une série d’acquisitions réalisées par HPE au cours du premier semestre 2023. Les informations suivantes m’ont paru les plus intéressantes.

HPE a par ailleurs parlé d’une autre première : son approche transparente du déploiement de combinaisons de réseaux Wi-Fi et 5G privés (P5G) pour couvrir des environnements difficiles, tels que les ports, les aéroports, les sites de fabrication et les campus éducatifs. HPE gère actuellement des déploiements doubles en utilisant Aruba Central et la plateforme Athonet, son acquisition P5G de l’année dernière, en utilisant les services HPE GreenLake aujourd’hui, mais prévoit d’intégrer le support P5G dans Aruba Central d’ici l’année prochaine.

Les améliorations apportées aux services de localisation (disponibles dès à présent) pour la triangulation et le suivi des points d’extrémité Wi-Fi et Bluetooth , à faible énergie avec une granularité d’un mètre en temps quasi réel, sont également intéressantes sur le front des réseaux sans fil. Il s’agit d’une précision cinq à dix fois supérieure à celle de la plupart des autres grands équipementiers réseau local sans fil. La technologie de HPE suit également la localisation verticale, ce qui permet de déterminer à quel étage se trouve un appareil ou un utilisateur.

HPE Aruba a été le premier à prendre en charge le Wi-Fi 7, avec les nouveaux points d’accès de la série 730 annoncés en avril. Wi-Fi 7 introduit une bande de 6 GHz en plus des bandes bien connues de 2,4 GHz et 5 GHz utilisées dans les générations précédentes. HPE Aruba affirme être le premier à commercialiser des capacités de priorisation et d’équilibrage dynamiques du trafic applicatif sur les trois bandes simultanément, ce qu’il appelle « ultra tri-bande », d’ici la fin 2024.

HPE a également évoqué un certain nombre de nouvelles capacités à venir dans le courant de l’année, sous la forme d’assistants GenIA , de recommandations de politiques de sécurité automatisées, d’optimiseurs réseau et même d’intégration de la gestion de l’expérience numérique dans Aruba Central.

L’une des réponses de HPE Aruba à ce problème est le nouveau commutateur de centre de calcul à hautes performances 9300S 8 Terabit Ethernet, avec 32 ports 100 Gigabit Ethernet (GbE) et huit ports 400 GbE. Le 9300S peut servir comme branche ou épine dorsale et vise à faciliter la transition des matrices 25 GbE et 40 GbE vers les matrices 100 GbE.

HPE a également mis l’accent sur les réseaux à l’heure de l’IA. Cela signifie qu’il faut mettre à niveau la capacité de l’infrastructure réseau dans tous les domaines, en prévision des traitements de l’IA et des volumes et de la densité de données plus élevés qui y sont liés.

OpsRamp

HPE, sous sa forme précédente de HP, était un leader de longue date dans le domaine de la supervision des réseaux multi-équipementiers et de la gestion de la configuration. Ces produits ont été filialisés et sont aujourd’hui repris par OpenText. Depuis lors, HPE n’a pas trouvé de solution de remplacement stratégique.

C’est là qu’entre en scène OpsRamp, que HPE a acquis l’année dernière. Depuis cette acquisition, OpsRamp est devenue une plateforme stratégique pour les opérations intégrées inter-domaines et l’observabilité au sein du portefeuille HPE GreenLake, et elle sera améliorée de deux manières très pertinentes pour la communauté des réseaux.

Tout d’abord, OpsRamp intégrera la prise en charge des flux de trafic réseau, tels que NetFlow, sFlow, IP Flow Importation Export et les journaux de flux des clouds privés virtuels, qui arriveront plus tard dans l’année. Il s’agit d’un grand pas vers une observabilité complète, car il est nécessaire de comprendre non seulement la santé du réseau et le volume total du trafic – que vous pouvez obtenir avec la collecte d’indicateurs –, mais aussi ce qui compose les charges de trafic. La connaissance du trafic ouvre la voie à un dépannage plus définitif et à une compréhension pratique de « ce qui se passe », de sorte que des mesures correctives peuvent être prises dans le contexte de l’impact réel sur les applications et les services.

Deuxièmement, dans le courant de l’année, OpsRamp sera intégré à Aruba Central afin de restaurer la viabilité de cette dernière en tant que véritable plateforme de gestion de réseau multi-équipementier. L’Aruba historique disposait d’un produit adapté à cet espace, appelé AirWave, qui est encore utilisé par certains clients aujourd’hui. Avec la nouvelle intégration OpsRamp, il existe désormais une feuille de route pour l’avenir qui intègre la gestion de l’ensemble du portefeuille HPE Aruba Network ainsi que des produits d’autres équipementiers réseau.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner les articles sur la « sécurité d’abord », concernant la façon dont HPE Aruba intègre étroitement les capacités des services de sécurité en périphérie (SSE) issues de l’acquisition d’Axis Security, également l’année dernière. HPE a déjà lancé une intégration WAN/SSE entièrement définie par logiciel, ainsi qu’une offre d’accès au réseau sans confiance en périphérie. L’expérience utilisateur « coffee shop networking », pour l’accès à l’internet uniquement, et la segmentation dynamique basée sur les rôles sont à venir dans le courant de l’année.

Dans l’ensemble, ces scénarios placent HPE Aruba Networking dans une position solide sur le marché, avec une stratégie d’IA pour la mise en réseau et une stratégie de réseau pour l’IA qui est en phase avec l’état actuel du marché. L’entreprise est prête à repousser les limites dans des domaines clés en développement, tels que le Wi-Fi 7, la P5G et les réseaux d’accès sécurisés. Et bien sûr, l’éléphant dans la pièce est l’acquisition en cours de Juniper, qui aura un impact sur presque tout, avant que HPE Discover ne survienne à nouveau en 2025.

Jim Frey couvre les réseaux en tant qu'analyste principal au sein de l'Enterprise Strategy Group de TechTarget.

Enterprise Strategy Group est une division de TechTarget.