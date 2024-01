Réseau : HPE confirme le rachat de Juniper pour 14 mds de dollars

HPE, le numéro 2 des serveurs derrière Dell, a confirmé son intention de racheter Juniper, l’un des principaux constructeurs d’équipements de routage en data centers derrière Cisco, pour 14 milliards de dollars. L’opération, qui devrait être bouclée d’ici à un an, permettrait à HPE de doubler ses revenus dans les équipements réseau, un secteur sur lequel il est déjà présent via sa marque Aruba plutôt dédiée aux locaux professionnels. In fine, l’activité réseau ainsi étendue pourrait représenter la moitié de son chiffre d’affaires.

Selon différents analystes et selon le communiqué de HPE lui-même, l’enjeu de ce rachat serait de se renforcer sur un secteur de l’infrastructure qui promet de croître de manière extraordinaire avec l’arrivée des projets d’IA générative en entreprise. En substance, le réseau mobilise d’ordinaire 10 % du budget d’un datacenter. Dans un cluster d’IA générative, ce taux grimperait à 20 %.

« Le portefeuille d’équipements réseau de Juniper, axé sur les datacenters, est certainement beaucoup plus adapté que celui d’Aruba pour construire les infrastructures Ethernet qui constitueront l’épine dorsale de la connectivité dans les applications d’IA générative », estime l’analyste Rohit Mehra, d’IDC, au micro de nos confrères de TechTarget USA.

« La priorité numéro 1 de HPE sera à l’évidence d’intégrer les produits de Juniper dans ses offres de supercalcul qu’il commercialise désormais comme des services cloud. Je pense notamment à l’offre GreenLake for Large Language Models (LLM) que HPE a lancée en juin dernier, pour permettre aux entreprises d’entraîner, mais aussi de personnaliser des modèles d’IA », ajoute-t-il.

« Nous travaillons déjà ensemble aux prochaines solutions » « Il est trop tôt pour dire exactement comment nos deux familles de produits vont converger, nous devons d’abord travailler avec les régulateurs pour concrétiser ce rachat. Néanmoins, tandis qu’Aruba et Juniper continuent de servir leurs clients respectifs, nos utilisateurs nous demandent de collaborer. Donc, oui, nous travaillons dès maintenant à proposer des solutions qui fonctionnent ensemble, qui seront commercialisées ensemble », a commenté Antonio Neri, le PDG de HPE (au centre de la photo), lors d’un point presse. « Par exemple, dans le supercalcul, nous avons des équipements réseau basés sur les ASIC Slingshot. Ces ASIC vont typiquement améliorer les gammes de produits aujourd’hui proposées par Juniper », a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, nous adressons des cas d’usage différents. Ensemble nous allons permettre des cas d’usage inédits, en cumulant les réseaux très haut débit de Juniper avec les serveurs très hautes performances de HPE. Juniper est assis sur de nombreuses innovations technologiques, dans le datacenter, mais aussi dans la sécurité, dans la 5G privée, qui vont immédiatement représenter des opportunités inédites pour les entreprises en étant proposées avec des solutions HPE au sein du programme commercial GreenLake de HPE » a pour sa part dit Rami Rahim, l’actuel PDG de Juniper (à droite sur la photo). « Par exemple, imaginez ce que vous pourriez faire en termes d’analyse en temps réel de données sur le terrain avec les équipements Wifi d’Aruba sur un site d’exploitation conjugués aux équipements WAN de Juniper pour remonter les données collectées vers des datacenters de calcul », illustre Rami Rahim. Rami Rahim doit diriger la future entité Networking de HPE, qui regroupera les activités d’Aruba et de Juniper. Différentes études indiquent que l’IA générative devrait connaître un succès sans précédent dans l’histoire des déploiements informatiques dès cette année. Notamment en France, où les entreprises y voient un moyen bien plus concret de gagner en rentabilité, en optimisant leurs processus historiques, qu’à l’époque de la transformation digitale. Lors de cette dernière, les cabinets de conseil, principalement Accenture, incitaient plutôt les entreprises à augmenter leurs chiffres d’affaires en développant des activités inédites dans le numérique.

Juniper, des équipements réseau de pointe pour l’IA Fort d’un dernier chiffre d’affaires trimestriel connu de 1,4 milliard de dollars (soit environ 5,6 milliards de dollars sur les douze derniers mois, pratiquement stables en un an, avec seulement 1 % de baisse des ventes), Juniper propose des routeurs et des switches Ethernet de pointe, avec liaisons optiques et cuivre. Ils permettent notamment de bâtir des réseaux avec une épine dorsale très haut débit, qui alimentent des sous-réseaux étanches aux perturbations de leurs voisins. Le système d’exploitation Junos de ces équipements permet d’éclater un sous-réseau logique en une multitude de sous-réseaux VXLAN qui sont physiquement déployés sur plusieurs sites. Cette faculté se double d’une riche fourchette de fonctions de sécurité pour à la fois garantir le secret des données utilisées ou stockées en dehors des murs de l’entreprise et basculer automatiquement vers des infrastructures de secours en cas de panne. Toutes ces caractéristiques répondent aux attentes des projets d’IA génératives, dans lesquels les entreprises prévoient d’utiliser des infrastructures à cheval entre leurs datacenters et le cloud, avec un accent fortement mis sur le secret des données. À ce titre, Juniper s’est taillé une réputation solide dans les infrastructures WAN (réseau entre les sites d’une entreprise), notamment en devenant le fournisseur principal des routeurs pour lignes MPLS. Désormais, cette activité est remplacée par des SD-WAN. Parmi ses récents faits d’armes, on retiendra son rachat d’Apstra qui lui a permis d’être le seul à savoir proposer aux hyperscalers une version utilisable du système de routage réseau Open source SONiC. Les analystes louent également ses développements dans les outils AIOps qui rendent les consoles d’administration réseau proactives aux pannes, voire autonomes pour éviter les incidents.