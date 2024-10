Réseau : HPE Aruba et Arista refondent leurs consoles… encore

Director of News

Les fournisseurs d’infrastructure réseau HPE Aruba et Arista refondent encore leurs consoles d’administration en SaaS, respectivement Aruba Central et CloudVision. Cette fois-ci, la consolidation est de mise.

Chez HPE, Aruba Central s’interconnecte à présent avec OpsRamp, la plateforme d’analyse IT que le constructeur a acquise l’année dernière. OpsRamp dresse des rapports d’activité en puisant dans la base de données en cloud où tous les produits HPE enregistrent leurs télémétries. Cette base apporte notamment l’inventaire de tous les appareils qui communiquent, ceux de HPE et ceux d’autres marques connectés à eux, ainsi que des mesures concernant leur trafic.

Du point de vue d’Aruba Central, OpsRamp sert à détecter les problèmes, à analyser leurs causes profondes et à conseiller des remédiations possibles. Point saillant : pour la première fois, grâce à OpsRamp, Aruba Central est capable de visualiser le fonctionnement des switches, routeurs, bornes Wifi, firewalls et autres répartiteurs de charge de Cisco, Juniper Networks ou encore Palo Alto Networks.

HPE précise que cet enrichissement d’Aruba Central ne découlera sur aucune augmentation des tarifs.

De son côté, Arista offrait déjà la visibilité des équipements de marque tierce dans sa console CloudVision. Ce qu’il y a de nouveau, c’est qu’il intègre à présent la visibilité du trafic sur le WAN, via la fonction Pathfinder, et celle de la sécurité des communications entre tous les segments réseau d’une entreprise (y compris ceux situés en cloud), via la fonction Universal Network Observability.