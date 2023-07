Le numérique responsable au cœur des industries, une union essentielle pour les enjeux de demain

L’utilisation du numérique fait partie de notre quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, dans les bureaux comme dans les manufactures. Bien qu’elle présente des impacts positifs tels qu’une communication instantanée ou des échanges facilités, elle impacte négativement notre environnement avec la mobilisation de 10 % de la production d'électricité et 0,2 % de la consommation d’eau mondiale. En effet, d’après l’ADEME, l’Agence pour le développement durable et la transition écologique, le numérique engendre plus de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont dues principalement aux infrastructures des réseaux, aux équipements des consommateurs et aux data centers. Plus nous créons de données, plus nous consommons d’énergie et plus nous contribuons à l’accélération du changement climatique.

Alors que l’ADEME prévoit d’ici 2050 une multiplication par 2 de cette empreinte carbone, la révolution numérique est en cours et transforme les industries. La tendance fait que les transitions écologique et numérique prennent des chemins opposés au point de pouvoir s’entrechoquer. Comment les industries peuvent-elles donc monitorer ces impacts négatifs et les prendre en compte dans leurs processus de digitalisation ? La démarche de numérique responsable semble être la solution clé pour faire converger ces deux transitions et répondre aux enjeux de demain.

Numérique responsable, un label bientôt indispensable

En 2008, GreenIT.fr, une association française, a fait émerger l’expression de sobriété numérique qui désigne une démarche permettant de concevoir des services numériques plus responsables et de modérer ses usages numériques au quotidien. Cependant, depuis 2014, le terme de numérique responsable ou green IT en anglais est le terme le plus souvent utilisé. Il s’agit d’une démarche d’amélioration continue dont le but primordial est de réduire l’empreinte économique, écologique et sociale des technologies de l’information et de la communication (TIC). Cette démarche permet également d’anticiper la réglementation actuelle et celle à venir. L’objectif ultime est en effet de parvenir à utiliser le numérique d’une manière moins énergivore et plus sobre afin d’assurer un développement durable.

Lancé en juin 2019, le label NR (Numérique Responsable) est le premier label en France encadrant la démarche du numérique responsable et proposant des règles à mettre en place.

De nos jours, une entreprise adoptant une démarche de numérique responsable présente alors un avantage concurrentiel sur le marché mais attire également de nouveaux employés et nouveaux clients. Pour ce faire et pour être plus transparente, l’obtention d’un label officiel par une entreprise est le meilleur moyen de revendiquer des engagements écologiques. La DSI de l’entreprise doit tout d’abord préparer un plan d’action qui sera par la suite étudié par un comité de labellisation indépendant qui décidera de l’attribution ou non du label NR.