Veeam encourage les PME à passer à Proxmox

L’éditeur de solutions de sauvegarde Veeam concrétise toutes les annonces qu’ils avaient faites au début de l’été, avec le lancement ces jours-ci de la Veeam Data Platform v12.2. Cette nouvelle version protège un plus grand nombre d’infrastructures. Sur site, elle supporte à présent de sauvegarder des bases de données MongoDB exécutées par un serveur Linux et ses fonctions s’intègrent à Prism, la console d’administration de Nutanix. En cloud, elle sait maintenant créer des copies de secours des services de stockage Amazon FSX et Azure Data Lake Storage, mais aussi des services de bases de données Amazon RedShift et Azure Cosmos DB.

Mais sa fonctionnalité la plus saillante est le support des infrastructures virtualisées avec Proxmox VE, un concurrent Open source de VMware, lequel connaît une actualité tourmentée depuis son rachat, en décembre dernier, par Broadcom. Selon les analystes, le fait que Veeam permette désormais de sécuriser une alternative Open source à VMware serait une très bonne nouvelle pour les PME qui ne peuvent plus payer les nouveaux tarifs du leader du marché.

Jusque-là, Proxmox VE disposait d’un bon outil de sauvegarde. Mais rien qui n’ait l’attrait ou la facilité d’utilisation de Veeam. Pour beaucoup d’entreprises, Veeam est en effet considéré comme l’étalon-or dans le monde de la sauvegarde virtuelle. C’est celui qui répond le mieux à la première règle de l’administration des systèmes : s’assurer qu’il existe des sauvegardes testées, solides et historiques.

Pour faire de bonnes sauvegardes, il faut que les utilisateurs aient accès à un outil de sauvegarde de qualité. Dit autrement, si Veeam ne sait pas protéger une infrastructure, alors mieux vaut ne pas déployer cette infrastructure.

VMware a bénéficié d’une longue relation avec Veeam. Les deux vont tellement de pair, que Broadcom a certainement pensé que leur duo inciterait les PME à faire l’effort de payer plus cher pour rester chez VMware. Mais ça, c’était avant.

Aujourd’hui, la collaboration entre Veeam et Proxmox offre des options aux PME qui cherchent à s’affranchir de VMware. Veeam ne fait pas cela par charité. Il s’est sans doute rendu compte qu’il y a un énorme marché plein de PME qui cherchent à passer à des fournisseurs d’hyperviseurs plus petits. Et que des ventes additionnelles sont bonnes pour ses affaires.