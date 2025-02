Vates VMS, l’autre alternative Open source à VMware

Vates, l’éditeur français de la solution de virtualisation Open source VMS (Virtualization & Management Stack) connaît désormais une croissance annuelle de 50 %, contre 10 à 20 % auparavant. À l’instar de Nutanix, RedHat OpenShift, et autres Microsoft Hyper-V, Vates VMS a vu son activité commerciale bondir depuis que les entreprises cherchent une alternative au tout puissant VMware, racheté fin 2023 par un Broadcom avide d’en augmenter fortement les tarifs.

Même s’il ne dénombre aujourd’hui qu’un millier de clients, dont 70 % aux USA, Vates prétend attirer plus facilement les entreprises en quête de migration que ses grands concurrents. Alors que ceux-ci misent sur la technicité de leurs offres, l’éditeur français revendique au contraire une solution très simple, capable d’exécuter tels quels les 90 % des usages existants de VMware.

« Microsoft Hyper-V et Red Hat OpenShift ont pris des directions techniques vers le cloud hybride. Mais, en réalité, les entreprises veulent toujours utiliser de la virtualisation traditionnelle, sur site. Quant à Nutanix, la solution est très orientée hyperconvergence. C’est donc une transformation compliquée pour de nombreuses entreprises, d’autant qu’elle suppose souvent de remplacer le matériel en place », argumente Olivier Lambert, PDG de Vates (en photo en haut de cet article).

« Nos concurrents Open source livrent un produit à la Ikea , qu’il faut monter soi-même. Nous sommes autant Open source que Proxmox, mais nous avons une approche bien plus orientée entreprise, avec la vocation de livrer un produit clés en main », argumente Olivier Lambert. « Dans le contexte d’une migration depuis VMware, il est important de comprendre que la clientèle est faite de grands comptes, qui ont besoin d’accompagnement parce qu’ils n’ont pas le temps de se former sur une toute nouvelle solution. »

Vates n’est pas le seul sur le créneau de l’alternative simple et Open source à VMware. Face à lui, l’Autrichien Proxmox jouit depuis un an d’une popularité croissante dans les discussions. Olivier Lambert pointe toutefois qu’une bonne réputation ne suffit pas nécessairement à conclure des contrats.

« XCP était le nom original de la version Open source de Xen et ng signifie simplement nouvelle génération. Notre activité a débuté en 2012. À l’époque nous développions juste une console Open source, Xen Orchestra, pour administrer les serveurs et les postes virtualisés à l’aide de XenServer. En 2017, quand Citrix a annoncé qu’ils arrêtaient la version Open source de XenServer, nous avons compris que notre activité était en danger. Nous avons donc entrepris de partir du code Open source existant de Xen, pour développer notre propre version », raconte Olivier Lambert.

« Cette année, nous annoncerons des partenariats avec des fabricants de baies de disques. En effet, VMS réalise à l’heure actuelle lui-même les snapshots des volumes de données de ses VM. Or, ce serait plus efficace si nous passions par le système de snapshots natif de la baie de stockage », indique Olivier Lambert.

Bénéficiant de plus dix ans de maturité, la console Xen Orchestra sert à configurer les machines virtuelles, à les mettre en production, à régler leur haute disponibilité, à les sauvegarder. « Parmi les fonctions intéressantes de Xen Orchestra, on trouve par exemple un outil de migration qui peut se connecter à VCenter (la console d’administration de VMware), regarder sa configuration, aspirer toutes ses VM, leurs données et leurs paramètres, puis tout installer sur un cluster local », illustre Olivier Lambert.

Demain une version pour serveurs ARM

Jusqu’en 2022, Vates fournissait surtout des PME à l’international souhaitant remplacer leurs solutions de virtualisation d’appoint sous Citrix Xen server ou Microsoft Hyper-V. Le choc du rachat de VMware par Broadcom a ensuite gonflé la clientèle de l’éditeur de 30 %. Qui plus est, ces nouveaux clients sont cette fois-ci des grands comptes – dont Samsung et la Nasa – et les contrats qu’ils signent avec Vates sont cinq fois plus importants.

« Nous pensons qu’il y a un potentiel énorme dans les processeurs ARM, d’autant plus que tous les développements se font en Europe. » Olivier LambertPDG, Vates

« Notre ambition est de devenir l’un des plus importants acteurs mondiaux de la virtualisation de serveurs », lance Olivier Lambert au terme de l’entretien qu’il a accordé au MagIT. Pour atteindre cet objectif, Vates mise sur une stratégie axée sur l’innovation et un fort engagement contre les technologies un peu trop verrouillées.

« Nous voulons aller au-delà de la virtualisation de serveurs sur architectures x86. Nous avons des versions de Vates VMS qui fonctionnent déjà sur les processeurs ARM d’Ampere et nous travaillons avec SiPearl pour que notre système fonctionne aussi sur leur futur processeur ARM, le Rhea. »

« Nous pensons qu’il y a un potentiel énorme dans les processeurs ARM, d’autant plus que tous les développements se font en Europe. Il y aurait la possibilité de proposer aux entreprises européennes des serveurs dont le système et le matériel seraient 100 % européens », conclut Olivier Lambert.

À plus long terme, Vates VMS pourrait même fonctionner sur des processeurs Risc-V. Leurs designs étant Open source, cela permettrait de proposer aux entreprises des clusters de serveurs dont le matériel et la pile logicielle sont libres de toute mainmise technologique, commerciale ou étatique.