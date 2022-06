Green IT : Microsoft sort officiellement son « Cloud for Sustainability »

La suite SaaS de Microsoft pour aider les entreprises à réduire leur empreinte écologique sera disponible à partir du 1er juin 2022. Baptisée « Microsoft Cloud for Sustainability », elle regroupe des outils pour capturer et analyser en temps réels les données d’émissions carbone de ses clients.

« Microsoft Cloud for Sustainability permet aux utilisateurs non seulement de fixer des objectifs alignés sur ceux du secteur, mais aussi de fournir des informations exploitables et des stratégies de changements afin d’accélérer leurs parcours vers plus de durabilité », résume Microsoft.

L’offre est conçue pour avoir une visibilité de l’empreinte totale des émissions d’une entreprise et stocker ces informations de manière centralisée, dans un format commun.

Par exemple, Microsoft Cloud for Sustainability pourra être utilisé par les DSI pour avoir une idée des émissions totales générées par leur utilisation du cloud, par les appareils des utilisateurs finaux et par d’autres applications, illustre Microsoft.

Elle permettra également aux entreprises de fournir à leurs propres clients un tableau de bord sur ces problématiques environnementales.

Microsoft avait annoncé la preview de cette boîte à outils en octobre 2021, lors de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow.

« Pour piloter efficacement leurs efforts de durabilité et la transformation de leurs organisations, les entreprises ont besoin d’une meilleure visibilité sur leurs activités et sur leurs chaînes de valeur », avancent Alysa Taylor, VP chargée des applications industrielles et du marketing des données chez Microsoft, et Elisabeth Brinton, VP chargée du développement durable.

Microsoft Cloud for Sustainability s’appuiera notamment sur les données de l’IoT et prendra place dans le portefeuille grandissant de Microsoft pour répondre aux problématiques ESG.

Plus largement, Microsoft avait présenté en 2020 ses plans pour devenir une entreprise à bilan carbone négatif d’ici à 2030. « Notre propre parcours de développement durable a commencé lorsque nous avons fixé notre premier objectif en matière de carbone, il y a plus de dix ans », resituent les deux VP de Microsoft. « Cela nous a conduits à mieux organiser nos données et à réaligner la vision et la stratégie de notre entreprise sur nos objectifs de durabilité ». Et, donc, de concevoir cette nouvelle offre.

Le partenaire – et co-opétiteur – de Microsoft, SAP a récemment fait de ces problématiques un thème central de son évènement Sapphire 2022. Tout comme Alysa Taylor et Elisabeth Brinton, son PDG a mis en avant l’importance des données dans ces projets.

« La transparence permet d’agir, car on ne peut agir que sur ce que l’on peut mesurer », avait alors déclaré Christian Klein lors de la présentation du nouveau « SAP Cloud for Sustainable Enterprises ». Une suite cloud qui regroupe, comme chez Microsoft, les outils de l’éditeur pour gérer les projets de développement durable.