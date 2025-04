Broadcom relance une version gratuite de VMware ESXi

Broadcom met finalement de l’eau dans le vin de VMware. Après un an et demi de hausse de tarifs et d’obligation de s’abonner à l’ensemble du catalogue – pour ne serait-ce qu’utiliser un seul logiciel –, le propriétaire de la plus importante plateforme de virtualisation consent à relancer une version gratuite de l’hyperviseur ESXi pour serveurs.

Tout comme la version gratuite qui permet d’exécuter des machines virtuelles sur un PC, cet hyperviseur ESXi 8.0U3e n’est téléchargeable qu’à condition d’avoir créé un compte chez VMware et uniquement à des fins de tests en amont d’un possible déploiement payant. La version gratuite d’ESXi avait été retirée du marché par Broadcom en février 2024.

Le téléchargement mène à une image ISO sur laquelle il est possible de démarrer un serveur. L’ISO contient par ailleurs les VMware Tools nécessaires pour créer, lancer et mettre en réseau des machines virtuelles. Il s’agit juste du strict minimum pour installer des applications sur ces VM et évaluer la faisabilité de leur fonctionnement. Cette ISO ne contient ni de vCenter complet pour mesurer les performances, ni rien qui permette de définir des règles d’accès à un stockage partagé ou pour élaborer des règles de routage.

Désignée comme une « version d’entrée de gamme » par son éditeur, cette version gratuite d’ESXi ne peut certainement utiliser, comme la précédente, qu’une quantité limitée de cœurs dans le serveur hôte. Broadcom n’indique cependant pas le nombre. Certains observateurs soupçonnent une limite à 16 cœurs.