Gartner : les utilisateurs de VMware sont confrontés à un avenir multi-hyperviseurs

De nombreux centres de calcul s'appuient sur la virtualisation, et VMware était une plateforme de premier plan jusqu'à ce que son nouveau propriétaire, Broadcom, modifie ses règles de licence. Ce changement a conduit de nombreuses organisations à réévaluer leur infrastructure.

Michael Warrilow, vice-président et analyste de Gartner, s'exprimant lors de la conférence Gartner IT Infrastructure, Operations and Cloud Strategies à Sydney, a saisi l'occasion pour présenter les données de l'enquête du cabinet d'analystes. Elles sont claires : deux organisations sur trois sont déjà négatives à l'égard de Broadcom, et les entreprises doivent maintenant évaluer la possibilité de déplacer leurs traitements vers d'autres plateformes.

« Au cours des trois dernières années, j'ai parlé de leur situation à environ 700 clients de Gartner », relate Michael Warrilow, et « la plupart d'entre eux se demandent ce que font les autres. Ce à quoi je réponds : "Eh bien, ils demandent ce que vous faites" ».

Une stratégie de virtualisation est essentielle et doit être mise en place rapidement, estime-t-il : « vSphere 8 arrive en fin de support général en octobre 2027, et vous ne voulez pas passer à la version 9 simplement parce que vous n'avez pas décidé quoi faire d'ici là ».

En l'absence d'un remplaçant unique pour VMware, Michael Warrilow a prédit que « la plupart des personnes présentes dans cette salle vont devenir plus multi-hyperviseurs ».

Selon lui, environ 70 % des clients ne sont pas disposés à envisager une infrastructure hyperconvergée, souvent en raison des architectures de stockage à trois niveaux existantes avec des baies de stockage externes.

La mise en réseau est également une question cruciale : « j'ai parlé à des clients qui continuent à déployer NSX, même s'ils veulent s'en débarrasser, parce qu'ils sont à mi-chemin du projet. C'est probablement la partie la plus délicate de la pile [VMware] ».

Gartner estime que la migration d'un environnement VMware de moyenne ou grande taille prendra de 1,5 à 4 ans. Ce long processus nécessite une planification, notamment pour s'assurer que tout remplacement proposé peut fournir les performances nécessaires, notamment en termes de calcul et de mémoire, pour les applications critiques existantes.

Michael Warrilow déconseille de chercher à gagner facilement en migrant d'abord les applications les moins importantes, car celles-ci n'utilisent pas forcément des fonctions telles que la haute disponibilité, qui sont essentielles pour les traitements critiques. En outre, même si de telles mesures peuvent réduire l'utilisation de VMware, les entreprises risquent d'être confrontées à des coûts effectifs plus élevés au moment du renouvellement : « si vous réduisez vos traitements de moitié, [Broadcom] cessera-t-il tout simplement d'accorder des remises de moitié ? »

Un simple échange d'hyperviseurs ne suffit pas, avertit Michael Warrilow. Même un échange à l'identique peut prendre des années, et « au mieux, personne ne remarque ce que vous avez fait, et cela n'ajoute pas beaucoup de valeur à l'organisation ». En outre, selon lui, de tels projets rencontrent souvent des problèmes, ce qui peut entraîner des coûts plus élevés pour le même résultat.

Les principales considérations portent sur la disponibilité, la sauvegarde et la reprise après sinistre, ainsi que sur la gestion des systèmes. « Comment allons-nous remplacer vCenter ? » interroge Michael Warrilow de manière rhétorique.

Si le fait de tout miser sur Kubernetes peut être une stratégie viable à long terme pour certains, des questions subsistent au sujet des appliances virtuelles. En outre, la capacité d'intégrer l'observabilité et la surveillance est souvent plus limitée avec les alternatives VMware, a-t-il fait remarquer.

« Je vous garantis presque que vous serez multi-hyperviseurs », a répété Michael Warrilow, « et cela signifie que vous avez besoin d'une couche de gestion plus hétérogène ».

La voie à suivre dépend des besoins spécifiques. « Si un réseau rapide, à faible latence et fiable est important ou s'il y a des problèmes de conformité, vous devrez probablement rester sur site », explique-t-il. Il est alors possible de conserver VMware et d'en accepter le coût, de migrer vers un autre produit de virtualisation ou de conteneuriser les applications.

Les organisations prêtes à moderniser leurs applications peuvent les exécuter dans des conteneurs, sur site ou hors site. Pour celles qui ont une stratégie cloud-first, les applications virtualisées peuvent être déplacées vers des produits de virtualisation hébergés en cloud ou transférées vers des IaaS.

Dans le contexte de la modernisation et de la conteneurisation, Michael Warrilow considère que la prévisibilité des prix à long terme, comme les instances réservées sur cinq ans de Microsoft, est un facteur important. « Mais quel est le fournisseur le moins cher pour remplacer VMware aujourd'hui ? Vous ne le croiriez pas. Oracle, n'est-ce pas ? Ils ont en fait une solution vraiment rentable », observe-t-il. « Mais je n'arrive pas à convaincre qui que ce soit d'envisager l'idée d'Oracle », lance-t-il.

« Il n'y aura pas de remplacement univoque de VMware de sitôt », conclut Michael Warrilow. Selon lui, « la solution la plus éprouvée pour se passer de VMware est le transfert vers le cloud », même s'il reconnaît que cette solution peut être inacceptable pour certaines entreprises.