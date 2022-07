Lancement d’un « Observatoire des métavers »

Talan, Bpifrance, La Poste, La Mutuelle Générale et Devinci Executive Education viennent de fonder un Observatoire des métavers, une association à but non lucratif dont l’objet est d’analyser les développements sociétaux et professionnels de ces univers immersifs persistants.

L’objectif des cinq organisations fondatrices est d’atteindre la cinquantaine d’adhérents d’ici fin 2023 (entreprises, acteurs publics, personnalités du secteur).

L’observatoire se propose de publier chaque année un rapport sur l’impact des métavers et un baromètre sur la perception des Français face au métavers, ainsi que des études « prospectives » pour favoriser le développement des métavers avec « des propositions concrètes ».

L’association veut également être un lieu d’échange sur les bonnes pratiques, les technologies possibles et les meilleurs cas d’usages des métavers, tout en restant « totalement agnostique ».

« Beaucoup considèrent le métavers comme une comète qui va rapidement disparaître. Je pense au contraire qu’il s’agit d’un sujet de fond qui va radicalement changer le quotidien de centaines de millions de personnes et obliger les entreprises et les pouvoirs publics à se positionner rapidement », justifie Philippe Cassoulat, président de l’Observatoire et directeur général groupe chez Talan. « J’invite toutes les entreprises, les organismes de formation, les organismes de recherche, les spécialistes qui maîtrisent ces enjeux à nous rejoindre […] afin de participer à ce débat et partager leur point de vue ».

Plus largement, cet Observatoire a aussi une visée politique. Il souhaite « participer au débat public [en formulant] des recommandations aux pouvoirs publics » (comme l’explique son communiqué officiel). Pouvoirs publics qui – considère l’association – auraient un rôle à jouer pour l’écosystème français et européen.

Les premiers groupes de travail de l’Observatoire des métavers devraient être opérationnels en septembre.