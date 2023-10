Les ETI françaises veulent exploiter leurs données, mais leur maturité reste faible (étude)

L’instructif « Observatoire de la maturité data des entreprises » – réalisé chaque année par le cabinet de conseils Datasulting – constate, que par rapport à l’édition 2023, de plus en plus de PME et d’ETI s’estiment « capables d’exploiter correctement leurs données ».

Cette maturité globale est en progression continue et significative (+5 points par rapport à 2022 et + 9 points par rapport à 2021), mais elle reste à un niveau relativement faible de 24 %. En résumé, les trois quarts des ETI et PME françaises pensent encore ne pas être prêtes pour faire de l’analytique, même si elles le souhaitent fortement.

« 85 % des répondants sont convaincus que l’exploitation de leurs données leur permettra d’améliorer la performance de leur entreprise. Convaincus, mais tout est encore à faire pour activer ce potentiel », commente Datasulting.

Le frein de la Data Quality Parmi les freins soulignés par l’Observatoire, on retrouve, encore et toujours, la problématique de la qualité des données. « C’est un vrai sujet d’interrogation. Une entreprise sur deux n’assure pas de suivi de la qualité de ses données », constate le cabinet de conseils. « Établissez un plan de contrôle : évaluez la complétude et la cohérence de vos données grâce à un reporting de pilotage et des alertes », invite-t-il pour répondre à ce défi. La « data quality » n’est cependant pas le seul frein. Le manque de connaissances et de compétences (pour 41 % des PME et des ETI sondées), le manque de temps (également pour 41 %) et des outils non adaptés qui permettraient d’accéder aux données (pour 32 %) sont aussi le plus souvent cités devant le manque de budget (pour 28 %). Côté positif, la culture des données serait en progression. Si 60 % des décideurs disaient avoir un faible niveau de connaissance du sujet en 2022, ils sont 50 % en 2023. Là encore, on pourra voir, dans ce moitié-moitié, un verre à moitié vide ou à moitié plein.

Les outils BI progressent, Excel résiste Quant à l’outillage BI, il évolue lui aussi et monte en gamme. « Qlik, Power BI, Tableau et consorts se démocratisent. Nous assistons à un déploiement de [ces] outils de Business Intelligence ». Utilisation des outils de BI selon la maturité data que Datasulting symbolise

par des persona allant du jardinier amateur au cultivateur professionnel. Utilisation des outils de BI selon la maturité data que Datasulting symbolisepar des persona allant du jardinier amateur au cultivateur professionnel. Aujourd’hui, ce sont 39 % des PME et ETI qui en sont équipées contre 21 % en 2022, chiffre Datasulting. « C’est le signe d’une volonté de s’appuyer sur leurs données pour booster la performance de leur activité ». Ce changement de paysage est à nuancer, là encore, puisque « le tableur [N.D.R. : Excel] reste néanmoins un incontournable pour la moitié de nos entreprises ». Ce facteur de l’outillage BI est très intéressant à suivre, dixit Datasulting, car il existe de fait une corrélation très forte entre le degré d’équipement en solutions BI (et analytique) et le degré de maturité globale d’une organisation.